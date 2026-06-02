ESG 경영 강화 킨텍스, 실천형 에너지절감 공모전 개최
킨텍스가 임직원 참여형 에너지절감 공모전을 통해 현장 적용이 가능한 친환경 아이디어 발굴에 나섰다.
킨텍스는 경기도의 탄소중립 및 공공기관 에너지 혁신 정책에 발맞춰 ‘실천형 에너지절감 아이디어 공모전’을 개최하고 우수 아이디어 5건을 선정했다고 2일 밝혔다.
이번 공모전은 중동발 에너지 리스크 확대와 국제 유가 변동성 심화에 따른 자원안보 위기에 대응하고, RE100과 공공기관 에너지 효율화 등 경기도의 탄소중립 정책을 실천하기 위해 마련됐다.
임직원들의 자발적인 참여를 바탕으로 실질적인 에너지 절감 문화를 확산하는 데 초점을 맞췄다.
공모전에는 전시장 운영과 전시회 운영, 일반사무 분야 등에서 활용할 수 있는 에너지 절감 아이디어 17건이 접수됐으며, 실현 가능성과 창의성, 효과성 등을 종합 평가해 최종 5건의 우수작이 선정됐다.
가장 주목받은 아이디어는 ‘방문객 참여형 친환경 에너지 블록’이다. GTX-A 킨텍스역과 전시장을 연결하는 이동 동선에 보행형 에너지 발전 블록을 설치해 연간 600만명 이상 방문객의 발걸음을 전력 생산으로 전환하는 구상으로 높은 평가를 받았다.
이와 함께 부서별 에너지 절감 실적을 게임 형식으로 경쟁하는 ‘E-SAVE LEAGUE’도 우수 아이디어로 선정됐다. 임직원들의 자발적인 참여를 유도하고 에너지 절약 문화를 조직 전반에 확산할 수 있다는 점에서 좋은 평가를 얻었다.
또 ▲3-Zero Green Expo Program ▲명예 사원 ‘킨냥이’를 활용한 감성 중심 에너지 절약 전략 ▲사무실 자전거 자가발전기 도입 등 현장에서 즉시 적용 가능한 실천형 아이디어들도 우수작에 이름을 올렸다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “이번 공모전은 임직원들이 직접 참여해 실행 가능한 에너지 절감 방안을 발굴했다는 점에서 의미가 크다”며 “선정된 아이디어를 실제 운영 현장에 적극 반영해 지속가능한 ESG 경영과 친환경 전시문화 조성에 앞장서겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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