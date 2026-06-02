44세에 다시 코트로…세리나 윌리엄스, 4년 만에 복귀

세레나 윌리엄스가 2022년 9월 US오픈 여자 단식 3회전에서 패한 뒤 관중들에게 인사하고 있다. AFP연합뉴스

여자프로테니스(WTA) 투어는

윌리엄스가 오는 8일

여자 복식에 와일드카드 자격으로 출전한다고

발표했다. 윌리엄스의 복식 파트너는 추후 발표될 예정이다.

윌리엄스는 메 이 저 대회 여자 단식 에 서 23차례나 우승을 거둔 전 설적인 선수다. 은퇴를 공식적으로 언급하지는 않았지만 2022년 US오픈을 끝으로 경기에 나서지 않았다. 하지만 지난해 말 윌리엄스가 국제테니스청렴기구 (ITIA) 도핑 관련 감시 대상에 재등록된 사실이 알려지면서 그의 현역 복귀설이 제기됐다.

윌리엄스는 성명을 통해 “퀸스클럽은 새로운 장을 시작하기에 안성맞춤의 장소”라며 “잔디 코트는 내 커리어에 가장 의미 있는 순간들을 안겨줬다”고 복귀 소감을 밝혔다. 발레리 카밀로 WTA 회장도 “세리나는 역대 가장 위대한 선수 중 한 명이고 그의 유산은 코트를 훨씬 넘어선다”며 환영했다.

윌리엄스는 윔블던에서 7차례 단식 정상에 올랐다.