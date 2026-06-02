강훈식 실장이 加 장관에 “다음엔 잠수함 타야겠다”고 말한 이유는?
강 실장, 전략경제협력 대통령 특사 활동 보고
60조 규모 잠수함 수주전 ‘총력 지원’
“다음에는 잠수함을 타고 와야겠네요.”
강훈식 대통령 비서실장은 1일(현지시간) 캐나다 오타와에서 진행된 캐나다의 스티븐 퓨어 국방조달 국무장관, 데이비드 맥귄티 국방장관과 면담 장소에 도착해 이같이 말했다.
토론토에서 오타와로 향하는 비행기가 연착된 관계로 강 실장이 촉박하게 뛰어들어오는 모습을 본 두 장관이 “캐나다에서 연착은 일상”이라며 신경쓰지 말라고 말하자 이에 화답한 것이다.
강 실장은 그러면서 “캐나다 서부 해안에 정박 중인 우리 잠수함은 태평양 1만4000㎞를 잠행해 오면서도 단 한 치의 지연도 없이 ‘on time(정시)’에 도착했다”고도 덧붙였다.
비행기 연착이란 해프닝을 60조원 규모 캐나다 차세대 잠수함 수주전에 나선 한국 잠수함을 홍보하는 기회로 활용하는 센스를 발휘한 것이다.
강 실장은 면담에서 최근 중동 전쟁 장기화 등 국제정세의 불확실성이 높아지는 가운데 대표적 방산 국가인 한국이 캐나다 안보 강화에 적극 기여할 의지와 역량이 있음을 강조했다고 2일 자신의 페이스북에 전했다. 또한 조달 속도, 품질, 납기 신뢰성을 모두 갖춘 한국을 선택하는 게 캐나다 국방 조달개혁의 성공사례이자 새로운 경제 성장 동력이 될 수 있다고 강조했다.
강 실장은 또 마크 카니 캐나다 총리가 강조하는 ‘중견국 연대’가 진정한 의미를 가지려면 캐나다가 ‘미래의 바다’인 인도·태평양 지역에 관여하는 게 중요하다는 점도 짚었다. 맥귄티 장관은 이에 깊이 공감하며 중견국 연대를 어떻게 실현해나갈지 전략적 고민을 속도감 있게 해나가자고 화답했다고 한다.
강 실장은 토론토에선 한·캐 첨단산업협력 비즈니스 라운드테이블에 참석해 스티븐 레체 온타리오주 에너지광물장관과 핵심광물, 원전(SMR), 액화천연가스(LNG), 원유 등 협력 분야를 열거하며 “함께 피를 흘린 혈맹인 만큼 다음 세대를 위해서도 함께 싸워나가자”고 뜻을 모았다. 그러면서 해당 분야의 캐나다산 구매·투자를 지속적으로 확대해 나가겠단 계획을 밝혔다.
이어 캐나다 대표 자동차 부품 기업인 마틴리어(Martinrea) CEO들과 만난 강 실장은 캐나다산 철강·자동차 부품에 한국의 방산 기술력을 더해 현지에서 방산 차량을 생산하고 전 세계에 공동 수출하는 기업간 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 강 실장은 40여년 전에 부친, 동생과 함께 한국을 방문했던 더그 포드 온타리오 주수상을 만나선 양국 수소차·방산차량 분야 협력 필요성을 강조하며 “강산이 4번이나 바뀐 대한민국으로 다시 한 번 찾아와 달라”고 요청했다.
강 실장은 캐나다 방문 일정의 서두에 온타리오 호수가에 자리한 세월호 추모 의자를 찾기도 했다. 강 실장은 “교민들이 직접 새겨 넣은 ‘잊지 않겠다’는 말 앞에 서서 무엇보다 중요한 건 국민 생명과 안전을 지키는 일이란 사실을 다시금 새겼다”고 강조했다.
강 실장은 전략경제협력 대통령 특사로서 잠수함 등 방산무기 수주전을 지원하기 위해 지난 31일 출국했다. 강 실장은 “우리 경제의 미래 성장동력을 창출하고 국제정세의 변화에도 흔들리지 않는 안정적인 에너지 수급구조를 만들어 나가는 데 조금이나마 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사