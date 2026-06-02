포항시, AI 기반 통합 안전보건관리 체계 확립
경북 포항시가 산업재해 예방과 안전관리 수준 제고를 위해 인공지능(AI) 기반 통합 안전보건관리 체계 구축에 나섰다.
시는 2일 ‘AI 기반 안전보건 통합관리시스템 구축’을 중심으로 안전보건관리 전 과정을 유기적으로 연계하는 통합 경영체계를 확립할 계획이라고 밝혔다. 법적 의무 이행부터 위험요인 관리, 위기 대응까지 전 단계를 통합해 예방 중심의 안전관리 체계를 구축하는 것이 핵심이다.
시는 이를 위해 법적 의무 이행사항 상시 점검 체계를 마련하고, 외부 전문기관의 맞춤형 진단·컨설팅을 포함한 중대재해처벌법 준수 인증제 도입을 추진한다. 또 중대재해배상책임 공제 가입으로 제도적 대응 기반을 강화할 방침이다.
특히 AI 기반 통합관리시스템은 사업장별 위험요인과 안전점검 결과, 교육 이력, 사고 데이터를 통합 관리·분석해 산업재해 발생 가능성을 예측하고 맞춤형 예방 대책을 제시한다. 이를 통해 사업장의 자율적 안전관리 역량을 높이고 관련 법령 대응의 체계성을 확보할 것으로 기대된다.
현장 중심의 관리도 강화한다. 시는 ‘안전보건지킴이’ 제도를 운영해 시 소관 사업장과 소규모 사업장, 취약 업종을 대상으로 밀착형 안전점검과 기술지도를 실시할 계획이다.
또 안전보건관리자의 현업부서 순회점검을 통해 추락·끼임·화재·폭발 등 주요 위험요인을 점검하고 재발 방지 대책 수립을 지원한다.
계절성 재해 대응도 병행한다. 폭염과 한파에 대비해 안전용품을 보급하고 작업환경 개선과 근로자 건강 보호 활동을 추진한다. 올해는 실내외 작업 현장 근로자에게 체감온도계를 배부해 폭염 안전수칙 준수를 강화할 계획이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “개별 추진되어 온 안전보건 사업을 통합 경영체계로 연계해 예방 중심의 선제적 안전관리 체계를 구축하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사