KCC오토, '2026 메르세데스 트로피' 지역예선 성료
석승한 대표 “고객 만족도 높이는 차별화된 프로그램 지속 강화”
메르세데스-벤츠 공식 파트너 KCC오토가 지난 5월 27일 경기 포천 라싸 골프클럽에서 고객 초청 아마추어 골프 대회 ‘2026 메르세데스 트로피 KCC오토 지역 예선’을 성황리에 개최했다.
고객 약 150명이 참가한 이번 대회는 18홀 샷건 플레이 방식으로 진행됐다. KCC오토는 프리미엄 케이터링 서비스와 테라바디, 소낙스, LBB 등으로 구성된 웰컴 기프트를 제공해 참가자들의 만족도를 높였다.
특히 홀인원 경품으로 메르세데스-벤츠 E 200 세단과 덕시아나 침대 등이 걸려 큰 관심을 모았으며, 경기 후 갈라 디너와 시상식을 통해 우수 성적자에게 트로피와 국내 본선 진출권을 수여했다.
KCC오토 석승한 대표는 “고객과 함께 호흡하는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 차별화된 프리미엄 프로그램을 통해 고객 만족도를 지속적으로 높여가겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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