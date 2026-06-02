대구제2빙상장 7월 1일부터 시민 대상 개관
대구공공시설관리공단은 7월 1일부터 빙상 스포츠의 활성화와 시민들의 건강한 여가 생활을 위해 대구제2빙상장을 일반 시민 대상으로 정식 개관한다고 2일 밝혔다.
대구제2빙상장은 정식 개관을 기념해 ‘유소년 및 생활체육 빙상경기대회’를 개최하고 대회가 끝난 후 16~30일 시민들을 대상으로 ‘일반인 무료 시범운영’을 실시한다.
대구제2빙상장 운영시간은 오전 6시부터 밤 12시까지며 효율적인 운영을 위해 선수 훈련 시간(오전 6~10시 오후 5~12시)과 일반 입장 시간(오전 10시~오후 5시)을 구분해 운영한다. 정기 휴관일은 매월 1·3주 월요일이다. 성인 기준 일일 이용 요금은 5000원이며(스케이트 대여료 3000원 별도) 안전헬멧은 무료로 제공한다.
문기봉 대구공공시설관리공단 이사장은 “대구제2빙상장은 시민 모두가 안전하고 즐겁게 빙상 스포츠를 즐길 수 있는 도심 속 전문 체육 시설”이라며 “많은 시민들이 시설을 방문해 빙상 스포츠의 재미를 현장에서 직접 느끼기를 바란다”고 말했다
한편 그동안 대구 유일 국제규격 빙상장 역할을 해온 대구실내빙상장은 노후화로 리모델링이 필요한 상황이다. 대구제2빙상장 개장으로 대구실내빙상장 보수 등이 가능해질 전망이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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