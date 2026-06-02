드림에이지 ‘아키텍트’, 애니메이션 ‘진격의 거인’와 콜라보
드림에이지가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 다중접속역할수행게임 ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일(아키텍트)’이 텔레비전 애니메이션 ‘진격의 거인’과 컬래버레이션을 진행한다.
이번 컬래버레이션은 다음 달 1일까지 약 한 달간 진행한다. 아키텍트 내 주요 지역인 ‘버려진 땅’에 차원 균열이 발생해 다수의 거인 생명체가 새롭게 유입됐다는 콘셉트로 게임이 전개된다.
해당 기간 기존 범람 콘텐츠 일부가 거인 몬스터가 출현하는 ‘진격의 범람’으로 변경된다. 대범람에서는 원작의 갑옷 거인이 최종 보스로 등장한다. 이용자는 범람과 대범람 플레이를 통해 획득한 ‘진격의 거인 콜라보 티켓’을 ‘진격의 거인 자판기’에서 직접 사용하여 여러 보상 아이템으로 교환할 수 있다. 또한 짐승 거인 형상을 한 신규 차원 보스도 이번 업데이트를 통해 함께 추가된다.
이와 함께 전용 스토리를 감상할 수 있는 시즈널 퀘스트를 열고 매일 새롭게 개방되는 특정 미션을 통해 캐릭터 성장에 필요한 보상을 지급한다.
수집형 성장 콘텐츠인 ‘조율’에는 진격의 거인 전용 타입이 새롭게 편입돼 관련 일러스트와 스토리를 수집하며 능력치를 높일 수 있다. 특별 한정 코스튬과 탈것으로는 조사병단 병복과 거인 전신 슈트를 각각 선보인다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사