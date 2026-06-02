[2026 국민팜엑스포] 귀농귀촌 정착 가이드 Q&A

농식품부 발간 ‘귀농귀촌 가이드북’ 공개

1인 귀농귀촌인구 비중 계속 늘어…선 귀농 후 가족이주 트렌드

귀농 준비 평균 31개월, 귀촌은 17.9개월 소요

19일 개막 ‘2026 국민팜엑스포’ 농지은행 상담부터 스타트업 공모전까지

대한민국 대표 귀농귀촌 박람회인 ‘2026 국민팜엑스포’가 오는 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열린다. 행사 개최를 앞두고 귀농귀촌에 대한 궁금증을 Q&A로 정리해 본다. 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원이 발간한 ‘귀농귀촌 가이드북(2025)’을 참고했다.

가족을 도시권에 둔 채 본인만 먼저 농촌으로 이주하는 ‘선(先)귀농 후(後)가족 이주’ 형태가 확산되고 있는 영향이 크다고 볼 수 있습니다. 이 때문에 귀농 추세가 다인 가구에서 1인 가구 중심으로 바뀌고 있습니다.”

AI로 제작한 인포그래픽

예비 귀농인들이 작물 재배 프로그램에 참여하고 있는 모습. 국민일보 DB

지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담, 농업분야 K스타트업 공모전, 농어촌기본소득 좌담회 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 경험할 수 있는 플랫폼 행사로 열립니다.

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