[2026 국민팜엑스포] 귀농귀촌 정착 가이드 Q&A

대한민국 대표 귀농귀촌 박람회인 ‘2026 국민팜엑스포’가 오는 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열린다. 행사 개최를 앞두고 귀농귀촌에 대한 궁금증을 Q&A로 정리해 본다. 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원이 발간한 ‘귀농귀촌 가이드북(2025)’을 참고했다.
-귀농과 귀촌이 어떻게 다른가요?
“귀농(歸農)은 도시에서 농촌으로 이주해 ‘농업’을 주업으로 삼는 것을 말하고요, 귀촌(歸村)은 농업에 종사하지 않고 ‘농촌 생활’을 주 목적으로 거주지를 옮기는 것입니다.”
-근래 들어 귀농·귀촌 추세는 어떤가요?
“귀농귀촌 1인 가구의 비율은 증가세입니다. 귀농의 경우, 2019년에는 72.4%에서 2024년에는 78.7%로 꾸준히 늘고 있어요. 귀촌의 경우도 2019년 74.1%에서 2023년 78.5%로 증가세입니다.
-1인 귀농 가구의 비중이 증가하는 이유는 무엇인가요?
“가족을 도시권에 둔 채 본인만 먼저 농촌으로 이주하는 ‘선(先)귀농 후(後)가족 이주’ 형태가 확산되고 있는 영향이 크다고 볼 수 있습니다. 이 때문에 귀농 추세가 다인 가구에서 1인 가구 중심으로 바뀌고 있습니다.”
-귀농귀촌을 하려면 준비할 게 많은데, 통상 어느 정도 준비 기간이 필요한가요. 또 어떤 분야를 준비하는 데 신경이 많이 쓰일지도 궁금해요?
“귀농 준비 기간은 평균 31개월이 걸리고, 귀촌은 17.9개월이 소요된다는 설문조사가 있어요. 귀농이 귀촌보다 1년 넘게 더 시간이 필요한 것으로 보이네요. 또 귀농인들은 어느 지역에 정착할지를 두고 관심이 가장 많았습니다(44.7%). 이어 주거·농지 탐색(33.2%), 농지·주택·일자리 등 정보 제공(33.0%), 농지시설 자금 임대 지원(24.5%) 등의 순이었고요.
귀촌의 경우, 주거지 확보와 정착지역 탐색(33.7%)에 관심이 가장 많았고, 농지·주택·일자리 등 정보제공(26.4%), 생활 관련(교육·양육비·출산장려금 등) 지원(15.4%), 자금 조달(11.7%) 등의 순으로 나타났습니다.
-귀농·귀촌 가구의 소득 규모는 얼마나 되나요?
“실태조사 결과 귀농인의 첫해 평균 소득은 2796만 원입니다. 1년차에는 3208만원, 3년차에는 3453만원, 5년차에는 3621만원으로 집계됐습니다. 조금씩 증가하는 추세입니다. 귀촌인의 경우, 첫해 평균 소득은 3704만 원, 1년 차 3646만 원, 3년 차 4100만 원, 5년 차 4154만 원입니다. 귀촌인의 첫해 평균 소득이 귀농인의 5년 차 소득을 훌쩍 앞지릅니다.
-돈 씀씀이도 궁금해요.
“귀농·귀촌인 모두 식비 지출이 절반이 넘었습니다(55.1%, 64.7%). 이어 주거 및 광열수도전기세(28.6%, 20.0%), 건강 및 의료소비(5.2%, 4.2%), 문화 및 여가생활비(3.0%, 4.9%)였습니다. 교육비는 각각 2.9%, 4.3%로 나타났습니다.
-귀농·귀촌인들의 거주 형태는 어떤가요.
“귀농인들의 경우 단독주택(농가주택 포함)이 90.4%, 아파트 4.7%, 연립주택(다세대 주택)이 2.7%로 단독주택 거주가 압도적입니다. 귀촌인의 경우, 단독주택은 42.9%, 아파트가 38.6%, 연립주택은 16.1%로 나타났습니다.
-귀농·귀촌인들은 지역사회와 얼마나 잘 섞여 사는지, 만족도는 어떤지도 궁금해요.
“지역 융화도의 경우, 아무래도 현지에서 농사 일을 하는 귀농인은 ‘좋다’가 71.4%에 달합니다. 귀촌인은 51.4%였어요. 만족도는 귀농·귀촌인 모두가 높았습니다. ‘좋다’는 응답이 각각 71.8%, 71.3%였고요. ‘보통’은 25.9%, 28.0%였습니다. ‘나쁨’은 2.3%, 0.7%에 그쳤습니다.
-더 자세한 귀농·귀촌 정보는 어떻게 알아볼 수 있나요.
“귀농귀촌 대표 포털 그린대로(www.greendaero.go.kr)를 이용하면 됩니다. 빈집은행, 빈집정보, 귀농귀촌 교육, 살아보기 체험, 귀농·귀촌 종합상담, 농지은행 임대 등 다양한 정보를 한 번에 알 수 있는 귀농귀촌 통합 플랫폼입니다. 귀농과 귀촌에 필요한 모든 정보를 이곳에서 확인할 수 있고요. 아울러 오는 19~21일 서울 양재동 aT센터에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에 직접 방문하면 생생한 정보를 얻을 수 있습니다.”
- ‘2026 국민팜엑스포’에 대한 사전 등록이나 세부 정보가 궁금해요.
“지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’ 홈페이지나 ‘QR코드’를 통해 쉽게 할 수 있어요. 사전등록자는 엑스포 기간 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링, 기능성 신발 깔창 등 다양한선물을 받을 수 있고요.
올해 엑스포 현장에서는 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담, 농업분야 K스타트업 공모전, 농어촌기본소득 좌담회 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 경험할 수 있는 플랫폼 행사로 열립니다. 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스가 마련될 예정입니다.”
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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