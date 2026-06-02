정명근 “화성특례시 미래는 첨단산업 중심으로 열겠다”

대통령부터, 경기도지사, 시장, 도의원, 시의원까지 원팀으로 달려야 속도감 있게 시민을 위한 성과를 낼수 있다”고 강조했다. 이어 “이번 지방선거를 승리로 이끌어 우리 아이들이 화성을 떠나야 성공하는 시대가 아니라,화성시에서 세계적인 기회를 만드는 도시, 그런 화성시를 만들겠다”고 덧붙였다.

“어르신은 더 따뜻하게, 여성과 아이들은 더 안전하게, 시민이 더 행복하게 살아가는 화성특례시를 만들겠다”고 약속했다.

이어 “더 큰 화성, 더 강한 특례시, 시민이 자부심을 느끼는 대한민국 1등 도시 화성시를 완성하겠다”고 다짐했다.