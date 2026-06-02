정명근 “화성특례시 미래는 첨단산업 중심으로 열겠다”
정명근 경기도 화성특례시장 후보(더불어민주당)가 “화성특례시의 미래는 첨단산업 중심으로 열겠다”고 말했다.
정명근 후보는 2일 공식선거운동 마지막날을 맞아 시내 곳곳에서 벌인 집중유세를 통해 “이재명 국민주권정부와 손발을 맞춰 화성시를 반도체, 인공지능(AI)), 미래모빌리티, 우주항공산업 등 첨단산업의 중심지로 발전시키겠다”며 이같이 밝혔다.
정 후보는 “이번 선거는 내란이 무너뜨린 국가를 재건하고 대한민국 국가 정상화를 완성하는 선거”라고 규정하면서 “대통령부터, 경기도지사, 시장, 도의원, 시의원까지 원팀으로 달려야 속도감 있게 시민을 위한 성과를 낼수 있다”고 강조했다. 이어 “이번 지방선거를 승리로 이끌어 우리 아이들이 화성을 떠나야 성공하는 시대가 아니라,화성시에서 세계적인 기회를 만드는 도시, 그런 화성시를 만들겠다”고 덧붙였다.
그러면서 그는 “아이들의 웃음 소리가 더 커지는 도시, 퇴근이 늦어도 ‘그래도 화성에 살아서 좋다’라고 말씀하시는 도시, 누구나 살고 싶고 이사오고 싶은 그런 화성시를 만들어 가겠다”고 약속하며 “어르신은 더 따뜻하게, 여성과 아이들은 더 안전하게, 시민이 더 행복하게 살아가는 화성특례시를 만들겠다”고 약속했다.
이어 “더 큰 화성, 더 강한 특례시, 시민이 자부심을 느끼는 대한민국 1등 도시 화성시를 완성하겠다”고 다짐했다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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