젠슨 황, 삼전 성과급 질문에 “가능한 한 많은 보상해야”
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 삼성전자 성과급 논란과 관련한 질문에 “직원들에게 가능한 한 많은 보상이 돌아가야 한다”고 밝혔다.
황 CEO는 2일 대만 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 열린 글로벌 미디어 간담회에서 삼성전자의 성과급 이슈에 대한 견해를 묻는 질문을 받고 이같이 답했다.
황 CEO는 “나는 직원들이 최대한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다”며 “나 역시 직원들에게 가능한 한 많은 보상을 하려고 한다. 우리 직원들에게 직접 물어보면 알 것”이라고 말했다.
엔비디아는 현금 성과급보다 주식 기반 보상 비중이 큰 기업으로 꼽힌다. 특히 양도제한조건부주식(RSU)을 통해 회사의 장기 성장과 임직원 보상을 연결하는 방식이 널리 알려져 있다. 회사의 주가가 오르면 직원 보상도 커지는 구조여서, 우수 인재의 장기근속을 유도하는 효과가 있다는 평가가 나온다.
미국 경제지 포천에 따르면 엔비디아는 지난해 직원 1인당 평균 약 15만 달러(약 2억2000만원) 규모의 RSU를 지급한 것으로 전해졌다.
국내 반도체 업계에서도 성과급 제도를 둘러싼 논의가 이어지고 있다. SK하이닉스 노사는 지난해 임금 협상에서 영업이익의 10%를 재원으로 하는 초과이익분배금(PS) 제도의 상한을 없애고, 이 방식을 10년간 유지하기로 합의했다. 기본적으로 현금으로 지급하되 직원이 자사주를 선택할 수 있는 옵션도 마련했다.
삼성전자 노사는 최근 파업 위기 끝에 반도체 부문을 대상으로 영업이익의 10.5%에 해당하는 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 합의했다. 지급 자사주의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있고, 나머지는 각각 1년과 2년에 걸쳐 매각 제한이 걸린다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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