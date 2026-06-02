‘미쓰홍’에서 ‘취사병’까지…흥행작 쏟아낸 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤 제공

2일 방송가에 따르면

올해 1월 ‘언더커버 미쓰홍’과 ‘은애하는 도적님아’를 시작으로 4월에는 ‘은밀한 감사’, 5월에는 ‘멋진 신세계’ 등 TV 채널을 통해 다채로운 작품들을 선보이며 호평을 받았다.

지난 3월 종영한 ‘언더커버 미쓰홍’은 방영 당시 최고 시청률 13.9%를 기록했다. 이 작품은

넷플릭스 공식 글로벌 순위 비영어권 TV쇼 부문 랭킹에서는 4위를 기록하기도 했었다.

‘은애하는 도적님아’는 펀덱스(FUNdex) 집계 결과 2024년 이후 방영된 KBS 2TV 드라마 중 가장 높은 화제성 지수를 기록했다.

73% 증가한 유료 가입자를 유입시키는 성과를 거뒀다.

‘취사병 전설이 되다’는 최근 3년간 공개된 티빙 오리지널 드라마 중 '공개 첫 주 기준 가장 많은 유료 가입자를 모은 작품'에 올랐고, 3주 연속 유료 가입 기여자 수 1위 기록을 쓰고 있다. 해당 작품은 tvN 평일 월·화 드라마 편성임에도 불구하고 최고 시청률 10.8%를 기록하는 등 폭발적인 반응을 얻고 있다.

‘은밀한 감사’는 일본 U-Next 드라마 부문 1위를 굳건히 지키고 있으며, 라쿠텐 비키(Viki)에서는 전 세계 103개 국가에서 3주 연속 시청자 수 기준 1위를 기록했다. 러시아 최대 OTT 플랫폼인 IVI에서도 아시아 콘텐츠 부문 1위를 차지했다.

‘취사병 전설이 되다’는 일본 디즈니플러스(Disney+)에서 2위에 올랐으며, 라쿠텐 비키를 통해 스트리밍 중인 미주, 유럽, 오세아니아, 중동 지역에서 ‘톱 5’를 유지하고 있다.