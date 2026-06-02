‘미쓰홍’에서 ‘취사병’까지…흥행작 쏟아낸 스튜디오드래곤
스튜디오드래곤이 올해 상반기 많은 드라마를 잇달아 히트시키면서 독보적인 제작 역량을 보여줬다는 평가를 끌어내고 있다.
2일 방송가에 따르면 스튜디오드래곤은 올해 1월 ‘언더커버 미쓰홍’과 ‘은애하는 도적님아’를 시작으로 4월에는 ‘은밀한 감사’, 5월에는 ‘멋진 신세계’ 등 TV 채널을 통해 다채로운 작품들을 선보이며 호평을 받았다.
특히 이들 작품 가운데 지난 3월 종영한 ‘언더커버 미쓰홍’은 방영 당시 최고 시청률 13.9%를 기록했다. 이 작품은 넷플릭스 공식 글로벌 순위 비영어권 TV쇼 부문 랭킹에서는 4위를 기록하기도 했었다.
‘은애하는 도적님아’는 펀덱스(FUNdex) 집계 결과 2024년 이후 방영된 KBS 2TV 드라마 중 가장 높은 화제성 지수를 기록했다.
OTT 플랫폼 티빙을 통해서도 4월 ‘유미의 세포들 시즌3’, 5월 ‘취사병 전설이 되다’를 잇달아 흥행시키며 명불허전의 파워를 보여줬다. 이 중 ‘유미의 세포들 시즌 3’는 직전 시즌과 비교했을 때 73% 증가한 유료 가입자를 유입시키는 성과를 거뒀다.
‘취사병 전설이 되다’는 최근 3년간 공개된 티빙 오리지널 드라마 중 '공개 첫 주 기준 가장 많은 유료 가입자를 모은 작품'에 올랐고, 3주 연속 유료 가입 기여자 수 1위 기록을 쓰고 있다. 해당 작품은 tvN 평일 월·화 드라마 편성임에도 불구하고 최고 시청률 10.8%를 기록하는 등 폭발적인 반응을 얻고 있다.
글로벌 시장에서의 성적 역시 주목할 만하다. ‘은밀한 감사’는 일본 U-Next 드라마 부문 1위를 굳건히 지키고 있으며, 라쿠텐 비키(Viki)에서는 전 세계 103개 국가에서 3주 연속 시청자 수 기준 1위를 기록했다. 러시아 최대 OTT 플랫폼인 IVI에서도 아시아 콘텐츠 부문 1위를 차지했다.
‘취사병 전설이 되다’는 일본 디즈니플러스(Disney+)에서 2위에 올랐으며, 라쿠텐 비키를 통해 스트리밍 중인 미주, 유럽, 오세아니아, 중동 지역에서 ‘톱 5’를 유지하고 있다.
스튜디오드래곤 관계자는 “하반기에는 tvN ‘100일의 거짓말’ 넷플릭스 ‘천천히 강렬하게’ 등의 대작이 시청자들을 찾을 예정”이라고 전했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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