[속보] 김정규 타이어뱅크 회장, 탈세 파기환송심서 징역 3년
판매점 운영 주체를 꾸며내는 방식을 통해 종합소득세 수십억원을 탈루한 혐의로 재판에 넘겨진 김정규 타이어뱅크 회장에게 파기환송심 재판부가 징역 3년을 선고했다.
대전고법 제3형사부(재판장 김병식)는 2일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(조세) 등 혐의로 기소된 김 회장에게 원심과 같은 징역 3년에 벌금 141억원을 선고했다.
김 회장은 일부 타이어뱅크 판매점을 점주들 명의로 운영되는 것처럼 꾸며내 소득을 축소 신고하는 등의 수법으로 80억원가량의 탈세를 저지른 혐의로 2017년 기소됐다.
이후 항소심에서 김 회장의 탈세 인정액은 39억원으로 줄었고, 대법원의 파기환송 결정 및 이날 파기환송심을 거치며 최종적으로 31억5000만원이 됐다. 2009~2010년 이뤄진 조세 포탈의 경우 공소시효 완성 후 기소에 해당한다며 면소 판결한 것이다. 재판부는 다만 이같은 점을 고려하더라도 죄책이 무겁다며 원심과 동일한 형량을 선고했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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