[속보] 김정규 타이어뱅크 회장, 탈세 파기환송심서 징역 3년

김정규 타이어뱅크 회장이 2019년 2월 22일 수십억원대 종합소득세를 탈세한 혐의로 징역 4년에 벌금 100억원을 선고받은 직후 대전지법 재판장을 서둘러 떠나고 있다. 뉴시스

김 회장은 일부 타이어뱅크 판매점을 점주들 명의로 운영되는 것처럼 꾸며내 소득을 축소 신고하는 등의 수법으로 80억원가량의 탈세를 저지른 혐의로 2017년 기소됐다.