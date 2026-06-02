여고생 살해 장윤기, 성폭행 목적 범행 사실 추가로 드러나

검찰, 강간살인 혐의 적용해 구속기소

강간 하려 끌고 가려다 저항하자 살해

사회복무요원 복무중 불법촬영 혐의도

살인 혐의 등을 받는 장윤기(23)가 지난 14일 오전 광주 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있는 모습. 뉴시스

한밤중 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 혐의를 받는 장윤기(23)가 당초 성폭행을 목적으로 여고생에게 접근한 사실이 추가로 드러났다.



광주지방검찰청 형사3부(부장검사 김진희)는 2일 장윤기를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간 등 살인 혐의로 구속기소 했다.



검찰은 보완수사를 거쳐 장윤기가 애초 피해 여학생을 끌고 가 성폭행하려 한 것으로 결론 내리고, 형법상 일반 살인 혐의를 강간 등 살인으로 변경해 장윤기를 재판에 넘겼다. 일반 살인 혐의는 형량 하한선이 5년이지만, 검찰이 적용한 강간 등 살인죄는 사형 또는 무기징역으로만 처벌이 가능하다.



검찰은 앞서 직장 동료인 20대 외국인 여성을 대상으로 성범죄를 저지른 장윤기가 수사기관의 추적을 피해 광주 월계동 일대를 배회하다가 길을 걷던 여학생을 발견하고 납치해 인적이 드문 곳으로 끌고 가 강간하려다 피해자가 격렬히 저항하자 흉기를 꺼내 살해한 것으로 판단했다.



장윤기는 애초 경찰 조사에서 “자살을 고민하던 중 범행을 결심했고, 누군가 데리고 가려 했다”며 우발적 범행임을 주장했으나, 검찰은 직장 동료를 대상으로 한 성폭행과 수법이 일치하는 점 등을 근거로 이같이 판단했다.







검찰의 공소사실에는 장윤기가 여고생을 살해하기 전 직장동료인에게 저지른 강간 등 상해, 살인예비, 감금, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 포함됐다. 장윤기는 또 지난해 6월에서 7월 사이 지역아동센터에서 사회복무요원으로 복무하던 중 7차례에 걸쳐 여중생의 신체를 몰래 휴대전화로 촬영한 사실도 드러나 불법촬영 혐의가 추가됐다.



광주지검 관계자는 “향후 전담수사팀이 공판을 전담해 피고인에게 죄에 상응하는 중형이 선고되도록 최선을 다하겠다”며 “또 유족 및 피해자에 대한 심리치료, 구조금 지급 등을 통한 실질적 피해 회복을 위해 노력하고, 공판 과정에서 유족과 피해자 진술권 보장 조치를 예정”이라고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한밤중 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 혐의를 받는 장윤기(23)가 당초 성폭행을 목적으로 여고생에게 접근한 사실이 추가로 드러났다.광주지방검찰청 형사3부(부장검사 김진희)는 2일 장윤기를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간 등 살인 혐의로 구속기소 했다.검찰은 보완수사를 거쳐 장윤기가 애초 피해 여학생을 끌고 가 성폭행하려 한 것으로 결론 내리고, 형법상 일반 살인 혐의를 강간 등 살인으로 변경해 장윤기를 재판에 넘겼다. 일반 살인 혐의는 형량 하한선이 5년이지만, 검찰이 적용한 강간 등 살인죄는 사형 또는 무기징역으로만 처벌이 가능하다.검찰은 앞서 직장 동료인 20대 외국인 여성을 대상으로 성범죄를 저지른 장윤기가 수사기관의 추적을 피해 광주 월계동 일대를 배회하다가 길을 걷던 여학생을 발견하고 납치해 인적이 드문 곳으로 끌고 가 강간하려다 피해자가 격렬히 저항하자 흉기를 꺼내 살해한 것으로 판단했다.장윤기는 애초 경찰 조사에서 “자살을 고민하던 중 범행을 결심했고, 누군가 데리고 가려 했다”며 우발적 범행임을 주장했으나, 검찰은 직장 동료를 대상으로 한 성폭행과 수법이 일치하는 점 등을 근거로 이같이 판단했다.장윤기는 또 여학생의 비명을 듣고 도움을 주러 온 남학생을 살해하려 했으나, 남학생의 격렬한 저항에 미수에 그친 것으로 드러나 살인미수 혐의도 함께 적용됐다.검찰의 공소사실에는 장윤기가 여고생을 살해하기 전 직장동료인에게 저지른 강간 등 상해, 살인예비, 감금, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 포함됐다. 장윤기는 또 지난해 6월에서 7월 사이 지역아동센터에서 사회복무요원으로 복무하던 중 7차례에 걸쳐 여중생의 신체를 몰래 휴대전화로 촬영한 사실도 드러나 불법촬영 혐의가 추가됐다.광주지검 관계자는 “향후 전담수사팀이 공판을 전담해 피고인에게 죄에 상응하는 중형이 선고되도록 최선을 다하겠다”며 “또 유족 및 피해자에 대한 심리치료, 구조금 지급 등을 통한 실질적 피해 회복을 위해 노력하고, 공판 과정에서 유족과 피해자 진술권 보장 조치를 예정”이라고 밝혔다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지