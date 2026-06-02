‘광주 여고생 살해범’ 장윤기, 성폭행 목적으로 범행

살인 혐의 등을 받는 장윤기가 지난달 14일 오전 광주 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 뉴시스

장윤기는 어린이날이던 지난달 5일 오전 0시10분쯤 광주 광산구 월계동에서

여고생을 살해한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌는데, 검찰은 보완 수사를 통해 그가 여고생을

끌고 가 성폭행할 계획을 가졌던 것으로 결론을 내렸다.

과거 그가

아르바이트 동료였던 베트남 여성 A씨에게 저지른 성폭행 수법과 일치하는 부분이 많았기 때문이다.

장윤기는 여고생 살해 과정에서 강하게 저항하는 피해자를 살해했고, 여고생의 비명에 도움을 주려고 온 남학생을 상대로도 흉기를 휘둘렀다.

경찰은 장윤기가 A씨를 상대로 구애를 했다가 거절당하자 분풀이 대상으로 여고생을 살해한 것으로 판단한 뒤 검찰에 넘겼다. 당시 그에게 적용한

혐의는 형법상 일반 살인 등이었다.

하지만

검찰의 공소사실에는 장윤기가 여고생을 살해하기 전 A씨에게 저지른 강간 등 상해, 살인예비, 감금, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 포함됐다.