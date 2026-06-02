이 대통령, 檢에 “잘못하면 사과·취소”… 언론에는 “공정성 결여 제재”

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

“냉정하고 공정하게, 투명하게 객관적으로 국민 눈높이에 맞춰 방송·통신 행정을 해야 한다”고 강조했다.