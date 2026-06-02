이 대통령, 檢에 “잘못하면 사과·취소”… 언론에는 “공정성 결여 제재”
이재명 대통령이 검찰을 향해 “무오류의 함정에 빠지면 안 된다”고 강조했다. 방송미디어통신위원회(방미통위)를 향해선 공정성을 결여한 언론을 방치하면 안 된다며 제재를 지시했다.
이 대통령은 2일 청와대에서 주재한 국무회의에서 대검찰청의 국정성과 보고를 들은 직후 구자현 검찰총장 직무대행에게 “누구나 잘못할 수 있다. 잘못하면 사과하고 취소하는 것”이라고 말했다.
이어 “(검찰은) 공익 의무를, 객관 의무를 가진 기관”이라며 “엄청난 권한을 가지고 있고 그에 합당한 책임도 가져야 한다”고 주문했다.
언론 대상 제재를 강화해야 한다는 취지의 언급도 내놨다. 이 대통령은 김종철 방미통위 위원장에게 “(공중파·종합편성채널 등은) 다른 사업자가 못 들어오게 막아주지 않나. 보호되는 만큼 책임을 부과해야 한다”고 말했다.
그러면서 “무슨 정당 기관지처럼 매우 편파적으로 중립성을 잃거나 공정성을 결여하는 경우 제재가 있나” “특정 정당 방송인지 개인 취향 방송인지 알 수 없을 만큼 객관성도 없고 왜곡 조작 등을 상습적으로 벌이면 어떻게 되나” 등 질문을 이어갔다.
이 대통령은 제재 누적에 따른 불이익이 존재한다는 김 위원장 답변에도 재차 “제재했다는 얘기를 못 들어봤다”면서 “냉정하고 공정하게, 투명하게 객관적으로 국민 눈높이에 맞춰 방송·통신 행정을 해야 한다”고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사