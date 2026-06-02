박수현 후보 “새 술은 새 부대에” 투표 참여 호소
박수현 더불어민주당 충남지사 후보는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 “새 술은 새 부대에 담아야 한다”며 투표 참여를 호소했다.
박수현 후보는 이날 충남도청에서 기자회견을 열고 “충남의 미래를 위해, 더 나은 삶을 위해 6월 3일 투표에서 박수현을 선택해달라”며 “누가 과연 현안 해결 능력을 갖고 있는지 충남도민들께서 판단해 주길 호소한다”고 말했다.
박 후보는 “3월 6일 출마선언 이후 15개 시‧군을 돌며 도민으로부터 새로운 충남에 대한 염원을 온몸으로 접할 수 있었다”며 “제가 갖고 다니는 파란색 수첩에는 여러분의 소중한 목소리가 빽빽이 담겨있다”고 강조했다.
그는 “그간 130여 차례 정책간담회 등을 가지며 민선9기 충남도정이 어떤 방향으로 가야할 지에 대해 다시금 마음을 다잡아 보게 됐다”며 “상대후보를 흠집내기 위한 네거티브가 아니라 정책으로 경쟁하겠다는 약속을 지키기 위해 끝까지 노력했다”고 밝혔다.
박 후보는 “미래세대들이 충남에서 꿈을 키우고 학업을 마친 뒤 직장을 얻고 한 가정을 이뤄 행복한 삶을 살 수 있도록 발판을 만드는 것이 민선9기 충남도정의 모습”이라며 “도민들이 존엄한 삶을 살 수 있도록 정파를 뛰어넘어 하나된 충남을 만들겠다”고 덧붙였다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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