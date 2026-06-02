해경청, 해양사고 인명피해 감소 등 정부 출범 1년 성과

낚시어선 사망사고 ‘제로’

불법 외국어선 단속 강화

해양경찰청 청사 전경. 해경청 제공

정부 출범 1주년 성과 홍보이미지. 해경청 제공

출범 이후 1년간 해양사고 인명피해는 22% 감소됐다. 낚시어선 사망사고

는 전혀 없었다. 선박사고는 43%, 연안사고는 5% 줄어들었다.

정부 출범 1주년 성과 홍보이미지. 해경청 제공

불법 외국어선 강력 단속 및 처벌 강화

해경청은 불법 외국어선에 대한 ‘나포 중심 강력 단속’이라는 정부 정책 방향에 맞춰 광역 경비구역을 신설하고 대형함정을 증강 배치하는 등 현장 대응역량을 강화했다.

해경청은 향후에도 현장 경찰관의 안전 확보와 효과적인 법 집행을 위해 단속 전술을 지속 발전시키고 대형함정 추가 배치와 불법 외국어선 단속 전담함정 도입 등을 통해 완벽한 대비 태세를 갖출 예정이다.