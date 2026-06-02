해경청, 해양사고 인명피해 감소 등 정부 출범 1년 성과
낚시어선 사망사고 ‘제로’
불법 외국어선 단속 강화
해양경찰청은 2일 국무회의에서 ‘정부 출범 1주년 국정 성과와 향후계획’을 보고했다고 밝혔다.
이날 보고는 ‘국민 생명과 안전이 최우선’이라는 국정 기조 아래 지난 1년간 해경청이 추진한 안전관리와 해양주권 수호의 가시적 성과를 중심으로 이뤄졌다.
해경청은 ‘최선의 대응은 사고 이전의 예방’이라는 신념을 토대로 집중 안전관리를 진행해 주요 해양안전 지표를 대폭 개선했고 외국어선 불법조업 행위에 대한 엄정한 법 집행을 이뤄냈다.
해양사고 인명피해 감소
정부 출범 이후 1년간 해양사고 인명피해는 22% 감소됐다. 낚시어선 사망사고는 전혀 없었다. 선박사고는 43%, 연안사고는 5% 줄어들었다.
인명사고가 집중됐던 지난 2∼3월의 경우는 ‘해양안전 특별관리 기간’으로 운영하고 현장점검과 함께 SOS 구조버튼 직접 누르기 등 어민 안전교육을 진행해 인명피해를 전년 같은기간 대비 무려 63%나 감소시켰다.
특히 해경청은 선박 불법 개조, 과적·과승 등 안전 저해사범에 대한 집중 단속으로 해양안전사고 예방 효과를 높였다. 지난 2∼4월 안전 저해사범 특별단속을 통해서는 542명(492건)을 검거하기도 했다.
또 갯벌, 방파제 등 위험해역 출입통제구역을 확대한 데 이어 3월에는 ‘제주해양특수구조대’를 신설해 현장 대응역량을 대폭 보강했다.
해경청은 앞으로 연안사고예방법 개정에 따라 출입통제구역 무단출입 시 과태료가 100만원에서 300만원으로 상향된 만큼 제도 시행에 앞서 국민 인식 개선을 위한 홍보와 계도를 강화할 방침이다. 다음 달부터는 모든 어선에서 구명조끼를 의무적으로 착용함에 따라 ‘구명조끼 착용 생활화’ 정책을 적극 펼치기로 했다.
아울러 올해 말에는 동해‧포항 광역VTS를 운영하고 열상카메라가 탑재된 연안순찰 드론을 단계적으로 도입해 촘촘한 안전 감시망을 구축한다. 지역 사정에 밝은 주민들이 연안 사고 예방 활동에 참여하는 ‘연안안전지킴이’의 활동시간 역시 확대하고 찾아가는 연안안전교실 운영을 통해 경찰관이 직접 체험 중심의 연안안전 교육을 제공할 방침이다.
불법 외국어선 강력 단속 및 처벌 강화
해경청은 불법 외국어선에 대한 ‘나포 중심 강력 단속’이라는 정부 정책 방향에 맞춰 광역 경비구역을 신설하고 대형함정을 증강 배치하는 등 현장 대응역량을 강화했다.
관계기관 합동 특별단속 등을 통해서는 해역 내 외국어선 조업질서를 안정적으로 관리한 데 이어 강력한 단속을 토대로는 무허가 어선에 엄정 대응했다. 이를 통해 최근 5개월간 무허가 어선 나포는 전년 대비 43% 늘어났다.
지난달 개정된 경제수역어업주권법에 발 맞춰서는 대검찰청과 신속한 협의로 외국어선 불법조업 담보금을 최대 15억원까지 상향 조정했다.
해경청은 향후에도 현장 경찰관의 안전 확보와 효과적인 법 집행을 위해 단속 전술을 지속 발전시키고 대형함정 추가 배치와 불법 외국어선 단속 전담함정 도입 등을 통해 완벽한 대비 태세를 갖출 예정이다.
AI미래기술정보융합단을 중심으로는 해양경비지원시스템(MDA플랫폼)을 연말까지 구축하고 인공지능(AI) 불법 감시 기술을 개발해 해양주권 수호 역량을 한층 강화한다.
이와 함께 외교적 협력도 공고히 한다. 이미 지난 1월 정상회의 후속 조치로 서해상 한·중 수색구조 합동훈련을 함정, 헬기 등 실제 구조세력이 참여하는 기동훈련으로 최초 진행했다. 앞으로도 합법적 어로 활동이 정착될 수 있도록 외교 협력 등을 통해 국제 해양법 질서를 확립한다.
장인식 해경청장 직무대행은 “모든 성과는 거친 파도와 악천 후 속에서도 묵묵히 현장을 지켜온 직원들의 헌신이 있어 가능했다”며 “구명조끼는 바다에서 생명을 지키는 가장 기본적인 안전장비라는 인식이 확산될 수 있도록 해 인명피해 예방에 앞장서겠다 ”고 말했다. 이어 “현장 안전관리 인력 확대도 함께 추진해 나가겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사