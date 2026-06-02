BTS 팬 잡아라… 부산시, 관광·숙박 총력전
부산역에 '체크인 부산' 웰컴센터 운영
안내·짐보관·AI 여행추천 서비스 제공
시민 홈스테이·공정숙박 챌린지로 대응
부산시가 BTS 월드투어 공연을 계기로 부산을 찾는 팬들을 관광객으로 연결하기 위한 체류형 관광 마케팅에 나선다. 공연 관람에 그치지 않고 숙박과 쇼핑, 관광 소비로 이어지도록 관광·숙박 인프라를 대폭 확대하며 손님맞이에 나섰다.
부산시는 부산관광공사와 함께 오는 5일부터 21일까지 부산유라시아플랫폼 B동에서 ‘BTS 더 시티 아리랑 부산 웰컴센터-체크인 부산’을 운영한다고 2일 밝혔다.
웰컴센터는 부산을 찾은 팬과 관광객들이 맨 먼저 들러 관광 정보를 얻고 편의 서비스를 이용할 수 있는 환대 거점으로 조성된다. 하이브의 ‘BTS 더 시티’ 프로젝트 공식 스탬프 랠리 코스에도 포함됐다.
센터에서는 주요 관광지와 맛집, 축제, 교통 정보 등을 제공한다. 짐캐리와 연계한 짐 보관·배송 서비스도 운영해 공연 관람객들이 짐 걱정 없이 부산을 둘러볼 수 있도록 지원한다.
방문객 체험 프로그램도 마련된다. BTS 음악과 영상을 활용한 댄스·싱잉 체험, K-뷰티 체험 공간, 포토이즘 촬영 부스, 부산 관광 체험 공간 등이 운영된다. 구글 제미나이 AI 체험 부스에서는 이용자의 취향에 맞는 부산 여행 코스를 추천하는 서비스도 선보인다.
부산역과 김해국제공항에서도 연계 행사가 진행된다. 부산역 광장에는 5m 높이의 'K-POP 리스너 부기' 조형물 포토 존이 설치되며 부산 팝업스토어와 전통 공연, 거리공연 등이 관광객들을 맞는다.
시는 공연 기간 숙박 시장 안정화에도 공을 들이고 있다. 종교계와 공공기관 등이 참여하는 ‘공정 숙박 챌린지’를 통해 현재 1400여명 규모의 공공 숙박시설을 확보했고, 시민이 직접 주거 공간을 공유하는 '부산시민 홈스테이(가칭 부산 갈매기 둥지 스테이)' 프로젝트도 추진하고 있다.
시는 이 같은 숙박 공급 확대 노력으로 지난달 한때 100만원을 웃돌던 일부 숙박 요금이 최근 안정세를 보이고 있다고 설명했다.
김경덕 부산시장 권한대행은 "웰컴센터는 BTS 공연을 계기로 부산을 찾는 팬과 관광객들에게 관광 안내와 편의를 제공하고 부산의 매력을 알리기 위해 마련한 공간"이라며 "대형 공연과 축제, 국제행사와 연계한 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 방문객의 체류와 소비를 늘리고 재방문으로 이어지는 글로벌 관광도시 부산을 만들어 가겠다"고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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