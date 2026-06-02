포항 미분양 182세대 LH 매입…시장 회복 기대 확산
한국토지주택공사(LH)의 지방 미분양 아파트 매입 사업이 경북 포항 부동산 시장에 회복 기대감을 높이고 있다.
포항시는 LH가 지난해 9월 실시한 2차 지방 미분양 아파트 매입 공고를 통해 포항지역에서 총 182세대의 미분양 물량을 매입했다고 밝혔다.
해당 주택은 취약계층을 위한 매입임대주택으로 활용될 예정이어서 미분양 해소와 주거복지 확대라는 이중 효과를 거두고 있다는 평가다.
이번 매입 물량은 포항시 미분양 주택 통계에도 반영되며 지역 내 미분양 감소세를 견인했다. 이에 따라 시장에서는 미분양 물량 축소에 따른 지표 개선과 함께 투자 심리 회복에 대한 기대감도 커지고 있다.
LH는 현재 3차 지방 미분양 아파트 매입 공고를 진행 중이다. 특히 이번 사업은 매입 대상을 공고일 기준 3개월 이내 준공 예정인 아파트까지 확대해, 준공을 앞두고 미분양 리스크를 안고 있던 건설 현장의 부담을 덜어줄 것으로 전망된다.
포항시 관계자는 “업계에서는 LH의 추가 매입이 본격화될 경우 미분양 물량 감소세가 더욱 가속화될 것으로 보고 있다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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