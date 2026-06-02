이상일 “‘실리콘 용인 펀드’, 중장년 창업 지원에도 배정”
이상일 경기도 용인특례시장 후보(국민의힘)가 “1조원 규모로 조성할 ‘실리콘 용인 펀드’의 한 부분을 중장년 창업 지원에 배정에 사회에서 많은 경험을 쌓은 중장년 시민들이 새로운 도전을 해야 할 때 적극적으로 지원하도록 하겠다”고 말했다.
이상일 후보는 1일 “사회 중심축인 4050 세대의 기를 살리기 위해 창업과 직업 전환 등에 대한 지원을 강화하겠다”며 이같이 밝혔다.
이 후보는 중장년들의 재취업도 다양한 방법으로 돕겠다면서 “반도체 기업들의 팹 건축을 위한 인허가를 최대한 신속히 진행해 기업에 혜택을 제공하고 상생 차원에서 지역자원 활용을 늘리도록 해 다양한 종류의 일자리를 만들어 내겠다”고 했다.
그는 “재취업을 원하는 중년들이 반도체 부문 일자리에 들어갈 수 있도록 고용노동부와 협의해 ‘용인 반도체 아카데미’도 운영하기로 했다”며 “일반기업 경험이 있는 중년들에게 반도체 교육을 통해 관련 기업 재취업이나 창업에 도움을 주겠다”고 했다.
이 후보는 소상공인 업체 창업이나 육성 지원과 관련해 “경제적 안정을 위해 창업하려는 4050 세대를 위해 용인시산업진흥원을 통한 창업 지원에 더해서 새로 소상공인 허브 센터를 설립해 창업을 지원하도록 하겠다”며 “소상공인이나 중소기업에 대한 디지털 전환과 디자인, 브랜딩 등 전문 분야 지원도 강화하기로 했다”고 설명했다.
그러면서 이상일 후보는 “4050 세대는 급격한 사회변화에 적응해야 하면서 동시에 한 가정을 책임져야 하는 등의 어려움이 있다”며 “사회와 가정의 중심을 맡은 분들이 힘을 낼 수 있게 다양한 지원 방안을 모색하겠다”고 말했다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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