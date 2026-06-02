경주시, 방치된 빈집 실태조사 착수

시는 이번 조사에서 빈집 여부와 관리 상태, 방치 기간 등을 중점적으로 확인할 계획이다. 이와 함께 건축물 안전 상태와 소유권 현황, 주변 환경 등에 대한 점검도 병행한다.

특히 빈집 발생 원인과 향후 정비사업 추진 방식에 대한 소유자 의견을 함께 수렴해 실효성 있는 정비 및 활용 방안을 마련할 방침이다. 행정자료 분석과 현장 확인을 병행해 빈집 여부와 건축물 상태를 종합적으로 판단한다.

시는 조사 결과를 토대로 빈집 정비계획을 수립하고, 활용 가능한 주택은 재생·활용 방안을 마련하는 한편 안전사고 우려가 큰 빈집은 단계적으로 정비해 나갈 계획이다.

아울러 지속적인 관리와 모니터링을 통해 주거환경 개선과 도시경관 정비도 추진할 예정이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “방치된 빈집은 안전사고와 도시환경 저해 요인이 될 수 있는 만큼 체계적인 관리가 중요하다”며 “빈집 정비와 활용 정책을 내실 있게 추진해 시민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.