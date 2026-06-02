김정은, 北 여자축구 우승팀 격려…선수들은 눈물·환호

김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에서 여자축구 선수들이 두 손을 들어 환호하는 가운데 경기장으로 들어서고 있다. 연합뉴스

노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에 참석해 최근 국제대회에서 정상에 오른 북한 여자축구 선수들을 격려했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에서 2025-2026 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 우승한 내고향팀 선수들이 우승컵을 들고 환호하는 가운데 선수와 악수하며 격려하고 있다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에서 2025-2026 AFC 여자 챔피언스리그(AWCL) 우승팀인 내고향팀 선수·감독들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스