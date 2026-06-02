김정은, 北 여자축구 우승팀 격려…선수들은 눈물·환호
김정은 북한 국무위원장이 노동당 중앙간부학교 창립 80주년 기념행사에 참석해 최근 국제대회에서 정상에 오른 북한 여자축구 선수들을 격려했다. 북한 매체는 내고향여자축구단 선수들이 김 위원장을 마주한 뒤 눈물을 흘리며 환호하는 모습을 공개했다. 내고향 선수들은 지난달 한국 방문 당시 시종 무표정한 태도를 보이고, 우승 기자회견에서는 ‘북측’이라는 표현에 반발해 자리를 떠난 바 있다.
조선중앙통신은 2일 김 위원장이 전날 노동당 중앙간부학교 창립 80주년을 맞아 학교를 방문했다고 보도했다. 북한 주민들이 보는 노동신문도 이날 1면에 관련 소식을 실었다.
행사에서는 최근 국제대회에서 우승한 내고향 선수들의 시범경기가 마련됐다. 내고향은 지난달 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승에서 일본 도쿄 베르디팀을 1대 0으로 이겨 우승 트로피를 들어 올렸다. 이날 내고향은 북한 U-17 여자 대표팀과 경기를 치렀다.
김 위원장은 경기 관람에 앞서 두 팀 선수와 감독들을 만나 우승을 축하하고 격려했다. 조선중앙통신은 김 위원장이 선수들에게 앞으로 더 많은 국제대회에서 성과를 거두기를 바란다는 뜻을 전했다고 밝혔다.
북한 매체가 공개한 사진에는 내고향 선수들이 김 위원장을 향해 손을 흔들거나 눈물을 보이는 장면이 담겼다. 내고향 선수단은 지난달 23일 수원종합운동장에서 열린 우승 기자회견에서 한국 기자가 ‘조선민주주의인민공화국’ 대신 ‘북쪽’ ‘북측’이라는 표현을 쓰자 불쾌감을 드러내며 회견장을 떠난 바 있다.
북한 매체들은 내고향 축구단의 우승 소식은 전하면서도 결승전이 한국 수원에서 열렸다는 사실은 언급하지 않았다. 이번 보도에서도 우승팀의 성과보다 김 위원장의 격려와 선수들의 환호 장면을 부각한 것으로 보인다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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