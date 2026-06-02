김태흠 후보 “대한민국 바로 세우는 선거” 투표 독려
김태흠 국민의힘 충남지사 후보는 6·3 지방선거 선거운동 마지막 날인 2일 도민들에게 투표를 독려했다.
김태흠 후보는 이날 오전 충남도청에서 기자회견을 열고 “선거 과정에서 여러 우여곡절이 있었지만 ‘끝까지 김태흠답게 가라’, ‘충남은 당신 같은 사람이 필요하다’는 도민 여러분의 말씀에 힘을 얻어 좌고우면하지 않고 앞만 보고 걸어왔다”고 말했다.
김 후보는 선거 판세와 관련해 “도민들과 진정성 있게 소통하며 선거운동을 펼쳐온 만큼 이러한 진심이 전달됐다면 반드시 좋은 결과가 있을 것”이라고 밝혔다.
그는 “민선 8기 동안 유치한 49조원 규모의 투자는 현재 상당수가 실제 사업으로 진행되고 있다”며 “앞으로도 반도체와 첨단산업을 중심으로 충남 경제의 성장 동력을 더욱 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.
김 후보는 또 “선거법상 후보자 토론회는 녹화 여부와 관계 없이 생방송과 동일하게 운영돼야 하는데, 모두발언이 통째로 빠진 것은 있을 수 없는 일”이라며 대전MBC TV토론회에서 모두발언이 누락된 것에 대해 재차 유감을 표했다.
그는 “이번 선거는 충남의 자존심을 지키고 대한민국의 견제와 균형을 바로 세우는 선거”라며 “위대한 충남의 완성을 위해 김태흠을 선택해 달라”고 강조했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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