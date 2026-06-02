김태흠 후보 “대한민국 바로 세우는 선거” 투표 독려

김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 2일 충남도청에서 기자회견을 열고 도민들에게 투표 참여를 호소하고 있다. 캠프 제공

“선거 과정에서 여러 우여곡절이 있었지만 ‘끝까지 김태흠답게 가라’, ‘충남은 당신 같은 사람이 필요하다’는 도민 여러분의 말씀에 힘을 얻어 좌고우면하지 않고 앞만 보고 걸어왔다”고 말했다.