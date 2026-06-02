청주 명암관망탑 복합문화공간 탈바꿈
194억 들여 내년 7월까지 리모델링
장기간 방치됐던 청주 명암관망탑이 복합문화공간으로 탈바꿈한다.
충북 청주시는 194억원을 들여 오는 2027년 7월까지 명암유원지 명암관망탑을 복합문화공간으로 탈바꿈한다고 2일 밝혔다.
명암관망탑은 지난 2003년 12월 명암저수지 일대에 지하 2층 지상 13층 규모(연면적 7625㎡, 높이 62.1m)의 기부채납 방식으로 지어졌다. 2023년 6월 민간 사업자의 20년 무상사용허가권 종료 후 청주시로 운영권이 넘어왔다. 사업자는 한동안 지하 2층 웨딩홀만 운영할 정도로 극심한 경영난을 겪은 것으로 알려졌다. 지상 2층~13층은 타워 형태로 실질적 쓰임새가 없는 상태다.
시는 존치·철거 논쟁 끝에 명암관망탑 리모델링 사업을 본격 추진한다. 지상 1층에는 실외정원과 정원문화센터가 들어서고 지하 1층에는 청년외식창업공간, 청년놀이공간, 주민 여가시설, 시민 전시실, 전망데크길, 지하 2층에는 가족 쉼터와 팝업스토어, 소규모 공연과 행사를 할 수 있는 오픈스테이지가 각각 마련된다.
지난해 4월 건축 설계 공모에서는 소로리볍씨와 행주형(行舟形) 도시인 청주를 상징하는 ‘배를 모티브로 한 설계안이 선정됐다.
시 관계자는 “명암유원지를 이용하는 시민들의 안전을 최우선으로 고려하면서 리모델링 공사가 예정대로 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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