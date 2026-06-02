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“VIP 투자정보 드립니다”…1억9000만원 뜯은 리딩방 수거책 검거

입력:2026-06-02 14:11
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국민일보DB

허위 투자 정보를 미끼로 투자금을 가로챈 이른바 ‘리딩방’ 사기 조직의 현금 수거책이 경찰에 검거됐다.

전남 해남경찰서는 사기 방조 혐의로 외국인 A씨를 검거해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

A씨는 지난달 초 허위 투자 정보에 속아 이미 1억9000여만원을 송금한 피해자 B씨로부터 추가 투자금 6000만원을 건네받아 조직에 전달하려 한 혐의를 받는다.


경찰 조사에서 해당 조직은 유튜브 등 온라인 플랫폼에 주식 투자 관련 영상을 게시해 피해자를 유인한 뒤 “VIP 회원에게만 고급 투자 정보를 제공한다”며 접근한 것으로 드러났다.

이들은 계좌 이체를 유도해 투자금을 입금받은 뒤 “투자 리딩방 영구회원으로 승급하려면 추가 투자가 필요하다”며 현금 납부를 요구한 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 경위와 조직 내 역할을 조사하는 한편 총책 등 조직 윗선을 추적하고 있다.


해남=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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