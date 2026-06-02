“VIP 투자정보 드립니다”…1억9000만원 뜯은 리딩방 수거책 검거
허위 투자 정보를 미끼로 투자금을 가로챈 이른바 ‘리딩방’ 사기 조직의 현금 수거책이 경찰에 검거됐다.
전남 해남경찰서는 사기 방조 혐의로 외국인 A씨를 검거해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.
A씨는 지난달 초 허위 투자 정보에 속아 이미 1억9000여만원을 송금한 피해자 B씨로부터 추가 투자금 6000만원을 건네받아 조직에 전달하려 한 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 해당 조직은 유튜브 등 온라인 플랫폼에 주식 투자 관련 영상을 게시해 피해자를 유인한 뒤 “VIP 회원에게만 고급 투자 정보를 제공한다”며 접근한 것으로 드러났다.
이들은 계좌 이체를 유도해 투자금을 입금받은 뒤 “투자 리딩방 영구회원으로 승급하려면 추가 투자가 필요하다”며 현금 납부를 요구한 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 경위와 조직 내 역할을 조사하는 한편 총책 등 조직 윗선을 추적하고 있다.
해남=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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