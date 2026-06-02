현근택 “용인에 도움 될 이재명 정부와 원팀 필요”
현근택 경기도 용인시장 후보(더불어민주당)가 “이재명 국민주권정부와 경기도·국회와 함께 협력하고 성장하는 용인을 만들겠다”고 말했다.
현근택 후보는 6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 용인시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이번 선거는 용인에서 내란 잔재를 청산하고 기회의 문을 여는 선거”라며 이같이 밝혔다.
현 후보는 “땀 흘리며 달린 골목골목에서 보내주신 시민 여러분의 따뜻한 눈빛과 응원에 깊이 감사드린다”고 그간의 선거운동을 돌아보며 “이번 선거는 ‘과거와 미래를 선택하는 선거’다. 윤석열의 12·3 내란 상흔을 지우고 대한민국을 정상 궤도로 되돌려 놓아야 한다”고 목소리를 높였다.
그는 용인의 미래를 위한 해법으로 ‘힘 있는 여당 시장론’을 전면에 내세우며 용인 반도체 클러스터의 성공, 강남 30분대 교통혁명, 배후 신도시 추가 100만평 연계 경제자유구역 지정 등을 반드시 실천하겠다는 구상이다.
그러면서 현근택 후보는 “누가 실제로 용인 발전에 도움이 되는지, 누가 용인 시민의 삶을 더 나아지게 만들 힘이 있는지 내일 투표장에서 냉철하고 현명한 선택을 해달라”며 “110만 용인시민의 삶을 바꾸는 힘은 여러분의 한 표에 있다”고 강조했다.
현 후보는 최근 한 언론에서 제기한 ‘반도체특별법 시행령’에 관한 질문에 대해 “해당 보도에 대해 산업부가 ‘아직 결정된 바 없다’는 공식 보도자료를 낸 것으로 알고 있다”며 “그런 내용의 시행령은 반대한다”고 단호히 입장을 보였다. 이어 “시장에 당선되면 즉각 정부 관계자를 찾아가서 설득하겠다. 이는 야당 시장은 할 수 없지만, ‘힘 있는 여당 시장’만이 해낼 수 있는 일”이라고 덧붙였다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사