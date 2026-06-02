현근택 “용인에 도움 될 이재명 정부와 원팀 필요”

는 용인의 미래를 위한 해법으로 ‘힘 있는 여당 시장론’을 전면에 내세우며

용인 반도체 클러스터의 성공, 강남 30분대 교통혁명, 배후 신도시 추가 100만평 연계 경제자유구역 지정 등을 반드시 실천하겠다는 구상이다.