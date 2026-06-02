제4회 제주4‧3영화제 단편경쟁 부문 공모

폭력과 저항, 사회 불평등, 회복과 치유 등 주제

7월 13일까지 접수

제4회 제주4·3영화제 단편경쟁 부문 출품작 공모 포스터. 제주4‧3평화재단 제공

제주4‧3평화재단은 오는 11월 22일 개막 예정인 제4회 제주4‧3영화제를 앞두고 단편경쟁 부문 ‘불란지’ 출품 공모를 진행한다. 불란지는 반딧불이를 뜻하는 제주어로, 어둠 속에서도 꺼지지 않는 희망의 빛을 상징한다.



제4회 제주4‧3영화제 집행위원회에 따르면 공모 주제는 폭력과 저항, 사회 불평등, 단절과 디아스포라, 회복과 치유 등이다.



접수는 6월 1일부터 7월 13일 오후 5시까지 이뤄진다. 구글폼을 통해 MOV 또는 MP4 파일(2GB 이하) 혹은 온라인 스크리너 링크(비메오·유튜브)를 제출하면 된다.



출품 자격은 2025년 1월 1일 이후 완성된 40분 이내 단편영화이며, 장르 제한은 없다.



예비심사는 8월 중 진행된다. 본선 진출작은 영화제 기간 동안 상영된다.







지난해 ‘불란지’ 공모에는 341편이 접수됐다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제주4‧3평화재단은 오는 11월 22일 개막 예정인 제4회 제주4‧3영화제를 앞두고 단편경쟁 부문 ‘불란지’ 출품 공모를 진행한다. 불란지는 반딧불이를 뜻하는 제주어로, 어둠 속에서도 꺼지지 않는 희망의 빛을 상징한다.제4회 제주4‧3영화제 집행위원회에 따르면 공모 주제는 폭력과 저항, 사회 불평등, 단절과 디아스포라, 회복과 치유 등이다.접수는 6월 1일부터 7월 13일 오후 5시까지 이뤄진다. 구글폼을 통해 MOV 또는 MP4 파일(2GB 이하) 혹은 온라인 스크리너 링크(비메오·유튜브)를 제출하면 된다.출품 자격은 2025년 1월 1일 이후 완성된 40분 이내 단편영화이며, 장르 제한은 없다.예비심사는 8월 중 진행된다. 본선 진출작은 영화제 기간 동안 상영된다.본선 심사를 통해 최우수작품상(상금 300만원), 극영화 부문상(150만원), 다큐멘터리 부문상(150만원), 관객상(100만원)을 선정해 폐막식에서 발표할 예정이다.지난해 ‘불란지’ 공모에는 341편이 접수됐다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지