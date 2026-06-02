10대 아들 휘두른 둔기에 다친 부모 “우리 아들 선처해주세요”

법원, 아들에게 징역형 집행유예 선고

“잘못 인정하고, 부모 선처 간절 탄원”

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지.

10대 아들이 휘두른 둔기에 중상을 당한 부모가 선처를 호소해 아들에게 징역형에 집행유예가 선고됐다.



광주지법 형사4단독 서지혜 판사는 2일 특수존속상해와 존속상해, 존속협박 등 혐의로 기소된 A군(18)에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고했다. 재판부는 A군에게 보호관찰과 40시간의 가정폭력 치료 강의 수강도 명령했다.



A군은 지난 3월 5일 오후 5시5분쯤 광주 자택에서 둔기로 60대 아버지와 50대 어머니를 폭행한 혐의로 기소됐다.



A군이 휘두른 둔기에 크게 다친 아버지는 전치 4주의 중상을 입었다.



어머니와 말다툼을 하다 아버지가 제지에 나서자 A군은 아버지를 폭행하고 뒤이어 어머니도 폭행한 것으로 조사됐다.







다만 “피고인의 나이가 아직 어리고, 잘못을 인정하는 점, 피해자인 부모가 피고인에 대한 선처를 간절히 탄원하는 점, 분노조절장애 등이 범행 발생에 일부 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 종합할 때 가족들의 지지와 본인의 노력에 따라 성행 개선 가능성이 남아 있다”고 판시했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 10대 아들이 휘두른 둔기에 중상을 당한 부모가 선처를 호소해 아들에게 징역형에 집행유예가 선고됐다.광주지법 형사4단독 서지혜 판사는 2일 특수존속상해와 존속상해, 존속협박 등 혐의로 기소된 A군(18)에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고했다. 재판부는 A군에게 보호관찰과 40시간의 가정폭력 치료 강의 수강도 명령했다.A군은 지난 3월 5일 오후 5시5분쯤 광주 자택에서 둔기로 60대 아버지와 50대 어머니를 폭행한 혐의로 기소됐다.A군이 휘두른 둔기에 크게 다친 아버지는 전치 4주의 중상을 입었다.어머니와 말다툼을 하다 아버지가 제지에 나서자 A군은 아버지를 폭행하고 뒤이어 어머니도 폭행한 것으로 조사됐다.재판부는 “피고인은 피해자인 어머니의 일상적인 지도 과정에서 분노를 억제하지 못하고 부모를 상대로 상해를 가하는 등 죄질이 불량하고 반인륜적 범행이라는 점에서 비난 가능성이 매우 크다”고 지적했다.다만 “피고인의 나이가 아직 어리고, 잘못을 인정하는 점, 피해자인 부모가 피고인에 대한 선처를 간절히 탄원하는 점, 분노조절장애 등이 범행 발생에 일부 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 종합할 때 가족들의 지지와 본인의 노력에 따라 성행 개선 가능성이 남아 있다”고 판시했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지