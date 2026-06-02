인도, 21m ‘리오넬 메시’ 동상 철거…이유는?

1일(현지시간) 인도 동부 서벵골주 콜카타에 세워진 메시 동상이 철거되고 있다. AP연합뉴스

세워진 지 6개월 만에 철거됐다. 일각에서는 정치적 외풍이 작용했다는 목소리도 나오고 있다.

1일(현지시간) 인도 동부 서벵골주 콜카타에 세워진 메시 동상이 철거되고 있다. AFP연합뉴스

1일(현지시간) 인도 동부 서벵골주 콜카타에 세워진 메시 동상이 철거돼 옮겨지고 있다. AFP연합뉴스