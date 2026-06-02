세계 탁구 동호인 한 자리에…강릉세계마스터즈탁구대회 5일 개막
2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회가 5~12일 강원도 강릉 올림픽파크 일원에서 열린다.
세계마스터즈대회는 국제탁구연맹이 주관하는 국제 생활탁구대회다. 1982년 첫 대회 이후 2년마다 열리는 세계 최대 탁구 축제다. 국내에서 대회가 열리는 것은 이번이 처음이다.
100여개국에서 40세 이상 동호인과 전‧현직 선수 등 3000여명이 참가한다. 이들은 남녀 단·복식과 혼합복식 등 5개 종목에서 실력을 겨룬다.
시와 대회 조직위원회는 ‘서브 유어 드림(Serve Your Dream‧당신의 꿈을 서브하세요)’을 슬로건으로 정하고 선수단을 맞을 준비를 하고 있다.
지난달 28일부터 경기장 내 탁구대, 각종 설비, 집기류 등을 설치하고 있다. 개막 전날인 4일에는 관계기관 합동 보안, 안전 전수 점검을 시행해 경기장 운영 상황과 안전 대응체계를 최종 점검한다.
지난달 27일에는 강릉시청에서 자원봉사자, 자원봉사센터, 대회 조직위원회 관계자 등 450명이 참석한 가운데 자원봉사자 발대식과 직무, 소양 교육을 마쳤다.
2018 동계올림픽대회, 2024 청소년동계올림픽대회를 성공적으로 치른 시는 이 대회를 통해 국제 스포츠 도시로서의 위상을 한 단계 더 높일 계획이다.
김상영 부시장은 2일 “세계 각국 선수단과 방문객이 강릉에서 좋은 기억을 안고 돌아갈 수 있도록 조직위원회 및 관계 기관과 긴밀히 협력하고 있다”며 “남은 기간 안전과 편의 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사