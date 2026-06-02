교회 안 부동산 대화, 전·월세 교인은 말문 막혔다

희년함께, 부동산개혁 포럼 개최

2026 기독 시민 부동산 문제 인식 조사

응답자 63.9% “교회, 부동산 문제에 거의 침묵”

‘2026 기독시민 부동산 문제 인식 조사’ 참여자들의 의견이 1일 서울 중구 희년평화빌딩 1층 벽면에 게시돼 있다.

부동산 문제가 정치적 찬반과 자산 논리로 흐르는 사이, 교회 공동체가 집값과 월세 부담으로 어려움을 겪는 교인들의 삶을 충분히 살피지 못했다는 자성이 나왔다.



토지정의 시민운동단체 희년함께(대표 김재광)는 1일 서울 중구 희년평화빌딩에서 제2차 부동산개혁 포럼 ‘부동산 개혁 국면, 교회는 지금 어디 있는가’를 열고 한국교회의 부동산 문제 인식을 짚었다. 포럼에서는 성경적 관점에서 본 땅과 주거의 의미, 부동산 문제를 둘러싼 교회의 침묵, 주거 불안을 겪는 이들을 목회적으로 살피는 방안이 논의됐다.



김근주 기독연구원 느헤미야 교수가 1일 서울 중구 희년평화빌딩에서 열린 제2차 부동산개혁 포럼 발제자로 나섰다.

첫 발제를 맡은 김근주 기독연구원 느헤미야 교수는 부동산 문제를 신앙과 무관한 정책 논쟁으로만 볼 수 없다고 했다. 김 교수는 성경에서 땅이 재산 이전에 사람이 살아가는 자리로 다뤄진다고 설명했다. 가난 때문에 삶의 터전에서 밀려난 사람이 다시 자기 자리로 돌아오게 해야 한다는 레위기 25장의 희년 규례도 가르침도 이런 맥락에서 이해할 수 있다고 봤다.



그는 주거 불안을 겪는 이들의 현실을 외면한 채 정신적 평안만 말하기는 어렵다며 “안전하게 살아갈 공간도 신앙이 외면할 수 없는 삶의 조건”이라고 말했다.



안영술 산돌교회 목사가 1일 서울 중구 희년평화빌딩에서 열린 제2차 부동산개혁 포럼 발제자로 나섰다.

안영술 산돌교회 목사는 목회적 관점에서 교회의 침묵을 짚었다. 그는 “집값과 월세 부담 앞에서 청년과 집 없는 이웃의 삶이 흔들려 왔는데, 그동안 교회는 어디에 있었느냐”고 물었다. 그러면서도 자산가나 다주택자를 정죄하는 방식의 접근은 경계했다. 부동산을 통해 노후를 준비하거나 생계를 유지하는 이들도 있기 때문이다. 그는 “이들을 불안의 노예에서 청지기로 해방해야 할 목회적 대상으로 봐야 한다”고 말했다.



현장 토론에서는 부동산 문제가 교회 안에서 쉽게 공론화되기 어렵다는 증언도 이어졌다. 한 참석자는 “가정교회 모임에서 주택을 보유한 교인들이 보유세 인상 우려를 드러내자 전세·월세로 사는 교인들은 갈등이 커질까 봐 말을 보태기 어려웠다”고 말했다. 그는 “안 그래도 서러운 처지에 모임 안에서 첨예하게 부딪히느니 그냥 입을 다물게 됐다”고 토로했다.



김지만 희년실천센터장이 1일 서울 중구 희년평화빌딩에서 ‘2026 기독시민 부동산 문제 인식 조사’ 결과를 소개하고 있다.

포럼에서 공개된 조사에서도 기독 시민들의 문제의식이 확인됐다. 희년함께가 지난 4~5월 회원 교회 교인과 관심자 등 기독 시민 294명을 대상으로 진행한 ‘2026 기독시민 부동산 문제 인식 조사’에서 응답자의 94.6%는 부동산 불평등 문제가 심각하다고 답했다. 63.9%는 교회가 부동산 문제에 거의 침묵하고 있다고 봤다.



다만 조사 대상과 문항 구성의 한계도 함께 제시됐다. 김지만 희년실천센터장은 “조사 대상이 희년함께 회원과 관심자 중심이어서 일반 기독시민 전체 여론으로 일반화하기 어렵고, 일부 문항의 중립성에도 한계가 있다”고 말했다.



포럼에서는 교회가 할 수 있는 실천도 제안됐다. 안 목사는 “교회가 부동산 정책의 세부 해법을 모두 내놓을 수는 없지만, 교인들이 집과 돈의 문제를 신앙 안에서 함께 말할 수 있도록 해야 한다”고 말했다. 이를 위해 설교와 교육에서 주거 문제를 다루고, 교회 재정과 보유 부동산도 성서적 관점에서 돌아보는 방식을 제시했다. 주거 취약계층과 연대하고 시민사회와 함께 공적 목소리를 내는 일도 과제로 꼽았다.



글·사진=김연우 손동준 기자 yeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 손동준 기자 sdj@kmib.co.kr 940 응원 하기 의미와 재미, 지속가능성 부동산 문제가 정치적 찬반과 자산 논리로 흐르는 사이, 교회 공동체가 집값과 월세 부담으로 어려움을 겪는 교인들의 삶을 충분히 살피지 못했다는 자성이 나왔다.토지정의 시민운동단체 희년함께(대표 김재광)는 1일 서울 중구 희년평화빌딩에서 제2차 부동산개혁 포럼 ‘부동산 개혁 국면, 교회는 지금 어디 있는가’를 열고 한국교회의 부동산 문제 인식을 짚었다. 포럼에서는 성경적 관점에서 본 땅과 주거의 의미, 부동산 문제를 둘러싼 교회의 침묵, 주거 불안을 겪는 이들을 목회적으로 살피는 방안이 논의됐다.첫 발제를 맡은 김근주 기독연구원 느헤미야 교수는 부동산 문제를 신앙과 무관한 정책 논쟁으로만 볼 수 없다고 했다. 김 교수는 성경에서 땅이 재산 이전에 사람이 살아가는 자리로 다뤄진다고 설명했다. 가난 때문에 삶의 터전에서 밀려난 사람이 다시 자기 자리로 돌아오게 해야 한다는 레위기 25장의 희년 규례도 가르침도 이런 맥락에서 이해할 수 있다고 봤다.그는 주거 불안을 겪는 이들의 현실을 외면한 채 정신적 평안만 말하기는 어렵다며 “안전하게 살아갈 공간도 신앙이 외면할 수 없는 삶의 조건”이라고 말했다.안영술 산돌교회 목사는 목회적 관점에서 교회의 침묵을 짚었다. 그는 “집값과 월세 부담 앞에서 청년과 집 없는 이웃의 삶이 흔들려 왔는데, 그동안 교회는 어디에 있었느냐”고 물었다. 그러면서도 자산가나 다주택자를 정죄하는 방식의 접근은 경계했다. 부동산을 통해 노후를 준비하거나 생계를 유지하는 이들도 있기 때문이다. 그는 “이들을 불안의 노예에서 청지기로 해방해야 할 목회적 대상으로 봐야 한다”고 말했다.현장 토론에서는 부동산 문제가 교회 안에서 쉽게 공론화되기 어렵다는 증언도 이어졌다. 한 참석자는 “가정교회 모임에서 주택을 보유한 교인들이 보유세 인상 우려를 드러내자 전세·월세로 사는 교인들은 갈등이 커질까 봐 말을 보태기 어려웠다”고 말했다. 그는 “안 그래도 서러운 처지에 모임 안에서 첨예하게 부딪히느니 그냥 입을 다물게 됐다”고 토로했다.포럼에서 공개된 조사에서도 기독 시민들의 문제의식이 확인됐다. 희년함께가 지난 4~5월 회원 교회 교인과 관심자 등 기독 시민 294명을 대상으로 진행한 ‘2026 기독시민 부동산 문제 인식 조사’에서 응답자의 94.6%는 부동산 불평등 문제가 심각하다고 답했다. 63.9%는 교회가 부동산 문제에 거의 침묵하고 있다고 봤다.다만 조사 대상과 문항 구성의 한계도 함께 제시됐다. 김지만 희년실천센터장은 “조사 대상이 희년함께 회원과 관심자 중심이어서 일반 기독시민 전체 여론으로 일반화하기 어렵고, 일부 문항의 중립성에도 한계가 있다”고 말했다.포럼에서는 교회가 할 수 있는 실천도 제안됐다. 안 목사는 “교회가 부동산 정책의 세부 해법을 모두 내놓을 수는 없지만, 교인들이 집과 돈의 문제를 신앙 안에서 함께 말할 수 있도록 해야 한다”고 말했다. 이를 위해 설교와 교육에서 주거 문제를 다루고, 교회 재정과 보유 부동산도 성서적 관점에서 돌아보는 방식을 제시했다. 주거 취약계층과 연대하고 시민사회와 함께 공적 목소리를 내는 일도 과제로 꼽았다.글·사진=김연우 손동준 기자 yeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지