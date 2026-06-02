김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸”
배우 김수현 측이 각종 의혹을 제기해 온 김세의 가로세로연구소 대표를 상대로 거액의 손해배상 청구를 예고했다.
김수현의 법률대리인 고상록 변호사는 1일 YTN 라디오 ‘슬기로운 라디오생활’에 출연해 “극악한 사이버 문제는 형사처벌도 중요하지만, 민사상 손해배상 청구를 통해 엄격한 판단을 받아내는 것도 중요하다”고 밝혔다.
고 변호사는 김 대표가 향후 같은 행위를 반복하지 못하도록 강한 민사 대응이 필요하다고 말했다. 그는 “김세의씨가 사회에 나왔을 때 이런 일을 다시 할 수 없도록 경제적 기반 자체를 무너뜨려야 한다”며 “일벌백계 차원에서도 민사 책임을 무겁게 인정하는 판례가 나와야 한다”고 주장했다.
이어 고 변호사는 “거액의 손해배상 책임이 인정되면 김세의씨 자산으로는 감당하기 어려울 것”이라며 “다 갚지 못하면 천문학적인 채무를 안고 평생 살아가야 할 수 있다”고 강조했다.
고 변호사는 불법행위에 따른 손해배상 책임은 개인회생이나 파산 절차를 밟더라도 면책되거나 감경되기 어렵다며 민사 소송을 통한 책임 추궁 의지를 거듭 밝혔다.
고 변호사는 지난달 28일 MBC 라디오 ‘투데이 모닝콜’에서도 손해배상 청구액을 기존 120억원에서 300억원까지 높이는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다. 다만 이날 방송에서는 “아직 결정된 것은 없다”며 “300억원이라는 숫자보다 중요한 것은 배우가 일상으로 복귀하는 것”이라고 설명했다.
그는 “배우의 명예와 인격이 거의 말살될 지경에 이르렀던 상황에서 이제 명예를 회복해 가는 중”이라며 “진실이 드러나고 있는 만큼 배우가 원래 자리로 돌아올 수 있도록 사회가 따뜻하게 맞아주고 지원하는 분위기가 중요하다”고 말했다.
김 대표는 지난해 3월부터 5월까지 자신이 운영하는 유튜브 채널 방송과 기자회견 등을 통해 김수현에 관한 허위 사실을 유포한 혐의 등을 받고 있다. 그는 고 김새론이 미성년자이던 15세 때부터 약 6년간 김수현과 교제했고, 김새론 사망의 직접적 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 취지의 주장을 한 것으로 조사됐다.
경찰은 김 대표가 유족 측으로부터 받은 2016년 6월쯤의 카카오톡 대화 캡처본 일부를 편집한 것으로 보고 있다. 상대방이 ‘알 수 없음’으로 표시된 대화 화면에서 이름을 ‘김수현’으로 바꾸는 방식이었다는 게 경찰 판단이다. 또 인공지능(AI) 기술을 이용해 고인의 음성을 조작하고, 김수현과의 관계를 언급하는 내용처럼 꾸민 정황도 확인한 것으로 전해졌다.
김 대표는 지난달 26일 구속됐다. 이후 구속 닷새 만인 지난달 31일 서울중앙지법에 구속적부심사를 청구했다. 구속적부심사는 피의자에 대한 구속 수사가 적법한지, 구속을 계속할 필요가 있는지를 법원이 다시 판단하는 절차다. 법원은 청구서 접수 후 48시간 이내에 피의자를 심문하고 증거를 조사해야 한다. 김 대표에 대한 구속적부심사는 2일 오후 2시 10분 서울중앙지법에서 열린다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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