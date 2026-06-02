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성급했던 ‘尹공개 소환’ 발표…변호인 반발에 결국 없던 일로

입력:2026-06-02 13:14
수정:2026-06-02 13:18
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윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 공동취재단

윤석열 전 대통령이 권창영 2차 종합특별검사팀의 첫 피의자 조사에 비공개로 출석하게 됐다.

2일 법조계에 따르면 종합특검팀은 오는 6일 예정된 윤 전 대통령의 첫 피의자 조사를 비공개로 진행키로 했다.

당초 특검팀은 윤 전 대통령의 출석 장면을 언론에 공개하겠다는 방침을 밝혔다.


김지미 특검보는 전날 브리핑에서 “국민의 알 권리를 위해 윤 전 대통령이 출석하는 모습을 공개하기로 결정했다”고 밝혔다.

하지만 윤 전 대통령 측의 입장에 이를 철회한 것으로 전해졌다.
윤 전 대통령 측 변호인단 유정화 변호사 페이스북 캡처

윤 전 대통령 측은 당초 포승줄 등 구속 상태를 부각하는 장면을 노출하지 않는 범위에서 출석 모습을 공개하는 방안을 특검과 협의해왔는데, 특검팀이 공개 소환 방침을 먼저 발표하자 강하게 반발한 것으로 알려졌다.

윤 전 대통령 측은 구속 피의자의 수사기관 출석 장면을 언론에 공개하는 것은 위법 소지가 있다는 입장을 특검팀에 전달한 것으로 전해졌다.


결국 윤 전 대통령의 비공개 소환으로 일단락 된 것인데, 특검팀은 충분한 사전 조율 없이 공개 방침을 발표했다가 번복한 것 아니냐는 비판이 제기될 전망이다.

윤 전 대통령은 12·3 비상계엄 직후 미국 등 국제사회에 계엄 선포의 정당성을 설명하는 메시지를 전달하도록 국가정보원 등에 지시한 혐의(직권남용)를 받고 있다.

한편 윤 전 대통령은 오는 13일에도 특검팀에 출석해 군형법상 반란 우두머리 혐의와 관련한 조사를 받을 예정이다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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