성급했던 ‘尹공개 소환’ 발표…변호인 반발에 결국 없던 일로

윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 혐의' 첫 재판에 출석해 있다. 공동취재단

윤 전 대통령 측 변호인단 유정화 변호사 페이스북 캡처

결국 윤 전 대통령의 비공개 소환으로 일단락 된 것인데, 특검팀은 충분한 사전 조율 없이 공개 방침을 발표했다가 번복한 것 아니냐는 비판이 제기될 전망이다.