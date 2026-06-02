울산시, 전국 최초 ‘재난피해자 인권보호 가이드북’ 발간
피해자 2차 피해 예방
울산시는 재난 수습 과정에서 발생하는 피해자의 2차 피해를 예방하고 일상 회복을 돕기 위해 전국 지자체 최초로 ‘재난피해자 인권보호 현장 대응 가이드북’을 제작했다고 2일 밝혔다.
이 안내서는 재난 직후 피해자들이 겪는 극심한 심리적 특성을 고려해, 공무원들이 현장에서 어떻게 행동해야 하는지 구체적인 지침을 담은 것이 특징이다.
가이드북은 피해자의 핵심 권리를 알 권리, 자기결정권, 사생활권, 참여권 등을 보장하는 데 초점을 맞췄다.
현장 행동 지침은 총 11개 항목으로 상세히 분류됐다.
주요 내용으로는 피해자 가족에게 정보를 가장 먼저 알리기, 가족 단위로 전담 공무원을 배정 , 외국인 등 취약 특수 상황 지원 등이 포함됐다.
특히 과거 대형 참사에서 지적되었던 취재 및 외부 방문객 통제 가이드라인을 명시했다.
브리핑을 진행할 때도 언론보다 피해자 가족에게 먼저 상황을 설명하도록 유도했으며, 온라인상에서 발생하는 피해자 모욕이나 허위사실 유포 등 2차 가해에 대해 지자체 차원의 SNS 모니터링과 법적 대응을 지원한다는 내용도 담겼다.
이와 함께 재난 수습에 투입되는 현장 공무원의 인권 보호 대책도 함께 수록됐다.
참혹한 현장에서 공무원들이 겪을 수 있는 트라우마를 예방하기 위해 안전장비 지급, 휴식권 보장, 업무 종료 후 심리지원 등의 원칙을 제시했다.
울산시는 이 안내서를 시 본청과 구·군 재난부서, 소방기관, 보건소, 행정복지센터 등에 배포하여 향후 재난 대응 및 안전관리계획 수립의 기초 자료로 활용할 방침이다.
울산시 관계자는 “이번 안내서가 피해자들의 2차 피해를 획기적으로 줄이는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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