‘수면제 대리수령’ 의혹 싸이…의료법 위반 검찰 송치
향정신성의약품을 처방받고 매니저 등이 대리로 수령한 의혹을 받는 가수 싸이(본명 박재상)가 검찰에 넘겨졌다
12일 법조계에 따르면 서울서부지검은 의료법 위반 혐의를 받는 싸이와 서울 한 대학병원 교수 A씨, 매니저 등 6명을 경찰로부터 넘겨받아 수사 중인 것으로 전해졌다.
싸이는 2022년부터 지난해 까지 대면 진찰 없이 서울 한 대학병원에서 수면유도제 등으로 쓰이는 향정신성의약품 ’자낙스’와 ‘스틸록스’를 비대면으로 처방받고 이를 매니저 등 제삼자에게 대리 수령하게 한 혐의를 받는다.
싸이가 처방받은 약물은 수면장애와 우울증 치료 등에 사용되는 향정신성의약품으로 알려졌다.
해당 약물은 의존성과 오남용 우려가 있어 원칙적으로 대면 진료와 처방이 필요하다.
현행 의료법은 의사가 환자를 직접 진찰한 경우에만 처방전을 작성할 수 있다.
또 직접 진찰받은 환자가 아니면 처방전을 수령할 수 없다.
수사에 착수한 서대문경찰서는 지난해 12월 서울 강남구에 있는 싸이 소속사 피네이션 사무실과 차량을 압수수색했다.
피네이션은 이날 “수면제 대리 수령에 따른 의료법 위반에 대한 경찰 수사는 종결됐고, 향후 검찰 수사에도 적극 협조하겠다”고 입장을 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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