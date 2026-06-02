조선대-조선간호대 ‘통합’ 최종 승인…입학정원 232명
“AI·웰에이징 교육 혁신 본격화”
조선대학교와 조선간호대학교는 양 대학 통합을 교육부로부터 최종 승인받았다 2일 밝혔다.
교육부의 통합 최종 승인에 따라 간호학과를 중심으로 한 독립 단과대학 ‘간호대학’이 출범하게 되며, 오는 2027년부터 통합대학 체제로 신입생을 모집하고 교육과정과 조직·행정 전반을 아우르는 통합 운영에 들어간다.
입학정원 232명 규모로 운영될 통합 간호대학은 전국 3위, 호남권 1위 수준(4년제 대학 기준)으로, 보건의료 교육의 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.
이번 통합은 초고령화에 따른 의료·돌봄 수요 증가와 지역 보건산업 확대에 대응하기 위한 전략적 조치다. 양 대학은 AI·빅데이터 기반 디지털 헬스케어 교육을 강화하고, 임상 역량과 데이터 기반 판단 능력을 겸비한 실무형 보건의료 인재 양성 체계를 구축할 계획이다.
또한 진로 확장과 교육–창업 연계를 통해 간호 분야의 산업적 가치 창출을 도모하고, 지산학 협력을 기반으로 지역 보건의료 생태계 조성과 정주 기반 강화에도 기여할 방침이다.
앞서 양 대학은 2020년부터 통합 논의를 시작해 통합 업무협약 체결, 통합추진위원회 및 실무TF 운영, 교직원 및 학생 의견 수렴과 이사회 심의 등을 거치며 약 5년간 통합을 준비해 왔으다. 또 구성원 의견을 반영한 단계적 추진을 통해 안정적인 운영 기반과 교육 혁신 기반을 구축했다.
김춘성 조선대 총장은 “이번 통합은 조선대학교의 보건의료 분야 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점”이라며, “웰에이징 글로컬대학 전략과 연계해 지역과 세계를 연결하는 보건의료 인재 양성 모델을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.
박명희 조선간호대 총장은 “양 대학의 통합은 오랜 숙원이자 새로운 도약의 출발점”이라며, “디지털 기반 간호교육과 지역사회 연계 교육을 통해 미래 보건의료 환경을 선도할 인재를 양성하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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