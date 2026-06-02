스마일게이트 ‘에픽세븐 마스터스’ 진행… 초대 우승에 ‘하자마레이’
스마일게이트가 모바일 턴제 전략 역할수행게임 ‘에픽세븐’의 신규 글로벌 온라인 e스포츠 리그인 ‘에픽세븐 마스터스’를 약 두 달에 걸쳐 진행했다.
지난 4월 4일 조 추첨식으로 시작된 이번 대회는 총상금 3만 4000달러와 ‘에픽세븐 월드 챔피언십(E7WC)’ 시드권을 두고 열렸다. 최초 32명의 선수가 그룹 스테이지와 녹아웃 스테이지를 거쳐 경쟁했다.
지난달 30일 치른 결승전에서는 아시아 그룹의 ‘하자마레이’ 선수와 글로벌 그룹의 ‘매직치’ 선수가 맞붙었다. 경기 결과 초대 우승은 ‘하자마레이’ 선수가 차지했다. 최종 우승자에게는 상금 1만 5000달러와 함께 올해 E7WC 상위 시드가 부여됐다. 해당 선수는 과거 2024년 E7WC에서 우승을 기록한 바 있다.
대회의 전 경기는 ‘에픽세븐’ 공식 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계됐다.
스마일게이트는 올해를 시작으로 매년 마스터스 리그를 개최할 계획이다. 오는 4분기에는 글로벌 실시간 아레나 대회인 E7WC 개최가 예정되어 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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