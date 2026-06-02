옹진군, 30일까지 어업인 위한 ‘상생 프로젝트’ 운영
인천 옹진군은 30일까지 고유가로 어려움을 겪는 지역 어업인을 지원하고 수산물 소비를 촉진하고자 ‘고유가 극복 어민 응원 상생 프로젝트’를 운영한다고 2일 밝혔다.
군은 이번 상생 프로젝트를 통해 지역 수산물을 판매하는 온라인 쇼핑몰 ‘옹진자연몰’ 입점 업체를 대상으로 소비자 할인 혜택을 제공하고 판매자 택배비를 지원한다.
지원 대상은 입점 업체 16곳이다. 소비자가 옹진자연몰에서 30일까지 수산물을 구매하면 결제 단계에서 20%를 즉시 할인받을 수 있다. 1인당 최대 할인 금액은 1만원이다.
한 소비자는 “좋은 수산물을 저렴하게 살 수 있어 좋았다”며 “어업인들에게도 이번 행사가 큰 도움이 될 것 같다”고 말했다.
택배비는 행사 품목을 택배로 발송할 때 보조금으로 전액 지급된다.
소비자는 이번 상생 프로젝트를 통해 지역 수산물을 저렴하게 구매하고, 입점 업체는 물류비 부담을 덜어 실질적인 매출 증대 효과를 볼 수 있을 전망이다.
군은 앞으로 프로젝트를 위해 온·오프라인 광고 등 판매 촉진 홍보도 병행할 계획이다.
임상훈 군 경제산업국장은 “이번 상생 프로젝트가 고유가로 어려움을 겪는 어업인의 매출 확대와 소비자의 가계 부담 완화에 기여하기를 기대한다”며 ㅌ“지역 경제에 활력을 불어넣을 실효성 있는 정책을 지속해서 발굴하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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