옹진군, 30일까지 어업인 위한 ‘상생 프로젝트’ 운영

인천 옹진군청사 전경. 옹진군 제공

소비자는

지역 수산물을 저렴하게 구매하고, 입점 업체는 물류비 부담을 덜어 실질적인 매출 증대 효과를 볼 수 있을 전망이다.

군은 앞으로 프로젝트를 위해 온·오프라인 광고 등 판매 촉진 홍보도 병행할 계획이다.