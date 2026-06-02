길병원, 키르기스스탄 심장병 어린이 대상 의료봉사

가천대 길병원 최창휴 심장혈관흉부외과 교수(가운데)와 심우섭 심장내과 교수가 29일 키르기스스탄 비슈케크 국립심장병원에서 현지 선천성 심장병 어린이 심장 초음파 검사를 하고 있다. 길병원 제공

최창휴

교수, 심우섭

교수, 연소영 사회사업팀장 등 봉사팀은 키르기스스탄 수도인 비슈케크에 국립심장병원에 임시 진료소를 마련하고

심장 이상이 발견된 어린이들을 대상으로 심장 초음파 등 정밀검사를 진행했

다.

앞서

현재까지 키르기스스탄 59명을 포함해 몽골, 필리핀, 인도네시아 등 17개 국가 465명의 어린이들에게 새생명을 찾아 줬다.

특히 이번 의료봉사는 인천시와 협력해 진행하는 아시아권 교류도시 의료지원 사업으로 마련됐다. 의료봉사를 통한 ‘작은 외교‘로 양 도시 발전과 우호관계에도 기여했다는 평가를 받는다.