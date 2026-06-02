‘호흡 vs 견제’ 충북지사 끝장 승부 하루 앞으로
신용한 “바꿀 준비 약속보다 실천”
김영환 “신 후보 당선 재투표 확정”
제9회 전국동시지방선거가 하루 앞으로 다가왔다. 충북지사 여야 후보들은 지지를 호소하며 막판 총력전에 들어갔다. 더불어민주당은 이재명 정부와의 호흡을 강조하고 국민의힘은 이재명 정부의 견제를 앞세우고 있다.
더불어민주당 신용한 후보는 2일 도청에서 기자회견을 갖고 “충북은 바뀔 준비를 마쳤다”고 밝혔다.
신 후보는 “이번 선거는 누가 이기고 지느냐의 문제가 아니다”며 “충북이 앞으로 나아갈 것인가. 그 자리에 머물 것인가의 문제이다. 변화를 선택할 것인가. 현상 유지를 선택할 것인가의 문제”이라고 강조했다.
신 후보는 “충북이 가진 가능성을 믿는다. 대한민국의 중심에 위치한 충북은 대한민국의 미래 중심이 될 수 있다”며 “AI와 반도체, 바이오산업을 이끄는 첨단산업 중심지로 성장할 수 있다. 청년이 돌아오는 충북이 될 수 있다. 농촌과 도시가 함께 성장하는 충북이 될 수 있다”고 말했다.
신 후보는 그러면서 “도민 위에 군림하는 도지사가 아니라 도민과 함께 일하는 도지사가 되겠다”며 “약속보다 실천으로 증명하겠다. 정쟁보다 민생을 앞세우겠다. 말보다 결과로 평가받겠다”고 전했다.
국민의힘 김영환 충북지사 후보도 같은 장소에서 “고양이에게 생선가게를 맡길 수 없는 일”이라고 지지를 호소했다.
김 후보는 “충북의 미래를 결정짓는 중대한 선택의 순간이 목전에 다가왔지만 정작 후보자의 도덕성과 그 실체는 의혹에 늪에 빠져 도민들의 눈을 가리고 있다”며 “이재명만 파는 신용한 후보는 이재명 정권에 가장 큰 짐이 될 것”이라고 지적했다.
김 후보는 “깜깜이 의혹 속에 도민의 혈세를 가지고 공정하게 이뤄져야 할 도정을 맡기기에는 너무나 불안한 후보를 그대로 방관할 수는 없는 일”이라며 “묻지마 투표는 충북을 향한 자살골이다. 투표는 충북을 지키는 가장 강력하고 유일한 무기”이라고 강조했다.
김 후보는 “한명도 빠짐없이 투표에 참여해 부패한 의혹의 고리를 끊어내고 충북의 자존심을 바로 세워 달라”며 “소중한 한 표를 통해 충북의 미래를 지켜 달라”고 전했다.
김 후보는 그러면서 “신 후보가 당선되면 (도지사)재투표는 확정되는 것”이라며 “대포폰 불법 선거운동 등 각종 의혹들은 피해갈 수 없고 (신 후보는)도지사직을 유지할 수 없을 것이다. 충북과 우리나라 정치권에 큰 파장을 일으킬 것이다”고 주장했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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