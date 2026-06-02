엔씨 ‘아스트라에 오라티오’, 게임 플레이 첫 공개
엔씨가 개발사 디나미스 원에서 개발 중인 신작 서브컬처 RPG ‘아스트라에 오라티오’의 신규 티저 PV(Promotional Video)를 2일 공개했다.
이번 티저 PV에는 ‘아스트라에 오라티오’의 게임 플레이 장면이 처음으로 담겼다. 전투 장면과 시나리오 연출을 통해 게임의 플레이 방식과 전반적인 작품 분위기를 확인할 수 있다.
엔씨는 이날 메인 비주얼 포스터와 ‘마법사’, ‘결투재판’ 등 게임 세계관을 담아낸 신규 콘텐츠도 추가 공개했으며, 코믹스와 SD 스탬프도 새롭게 업데이트했다.
아스트라에 오라티오는 마법과 행정 테마의 신전기(新伝奇) 서브컬처 RPG다. 지난달 12일 주요 캐릭터와 세계관 설정을 공개했다.
엔씨는 향후 다양한 캐릭터와 세계관 콘텐츠 등을 순차적으로 공개할 계획이다. 티저 PV와 신규 비주얼 포스터는 ‘아스트라에 오라티오’ 공식 티저 사이트에서 확인 가능하다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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