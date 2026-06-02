인천시, 시정 참여 확대 위한 ‘청년정책공모전’ 개최

인천시청 청사 전경. 인천시 제공

최종 선정된 우수 제안팀에는 인천시장상(대상), 인천시의회 의장상(최우수상) 등과 함께 총 800만원 규모의 상금이 지급된다. 세부적으로 대상 팀은 400만원, 최우수상 팀은 200만원, 우수상 팀은 100만원, 장려상 팀(5개)은 20만원 등이다.