인천시, 시정 참여 확대 위한 ‘청년정책공모전’ 개최
인천시는 청년이 직접 지역 문제를 발굴하고 정책 대안을 제안하는 ‘2026 인천시 청년정책 공모전’을 열고 오는 30일까지 참가자를 모집한다고 2일 밝혔다.
시가 주최하고 인하대학교 지역협력센터가 주관하는 이번 공모전은 청년을 정책의 수혜자가 아닌 주체로 세우고 청년의 창의적인 아이디어를 실제 정책으로 발전시키기 위해 마련됐다. 시는 청년의 시정 참여를 확대하고 현장 체감도가 높은 정책을 발굴해 시정에 반영할 계획이다.
공모 주제는 ‘인천시 청년을 위한 청년정책 아이디어’다. 주거, 일자리, 교육, 금융, 복지, 문화 등 청년의 삶과 밀접한 분야를 대상으로 한다.
참가 대상자는 인천에 거주하거나 인천에 있는 대학, 직장, 청년단체 등에서 활동하는 18∼39세의 청년이다. 3명에서 5명으로 구성된 팀 단위로 참가 가능하다.
공모전은 1차 정책제안서 심사, 2차 사업계획서·팀 활동 보고서 심사, 3차 최종 발표심사 등 총 3단계로 진행된다. 다음 달 1∼6일 1차 심사를 통과한 20개 팀에는 팀별 30만원의 활동비와 함께 정책 전문가 컨설팅 및 워크숍이 제공된다.
2차 심사는 오는 9월 9∼11일 진행되고, 3차 심사는 ‘인천청년주간’과 연계해 같은달 20일 이뤄진다. 시는 마지막 3차 심사에서 전문가 평가와 청년 현장투표 결과를 함께 반영해 수상작을 선정함으로써 정책의 공감도와 실효성을 높일 계획이다. 정책반영 검토 등은 공모전을 마친 뒤 10월 중 진행될 예정이다.
최종 선정된 우수 제안팀에는 인천시장상(대상), 인천시의회 의장상(최우수상) 등과 함께 총 800만원 규모의 상금이 지급된다. 세부적으로 대상 팀은 400만원, 최우수상 팀은 200만원, 우수상 팀은 100만원, 장려상 팀(5개)은 20만원 등이다.
자세한 사항은 인천청년포털 인천유스톡톡 및 인하대 지역협력센터 누리집에서 확인할 수 있다.
김세헌 시 청년정책담당관은 “이번 공모전이 청년들이 지역사회 문제를 직접 고민하고 해결방안을 제안하는 정책 참여의 장이 되길 기대한다”며 “청년의 참신한 아이디어가 인천의 미래를 바꾸는 정책으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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