시사 전체기사

“가정 지켜줘 감사합니다”…출퇴근길 시민 살린 ‘천사들’ [아살세]

입력:2026-06-02 11:15
수정:2026-06-02 11:19
공유하기
글자 크기 조정
박지연(왼쪽 사진) 분당차병원 간호국 간호사와 태지영 심장내과팀 임상병리사. 분당차병원 제공

퇴근길과 출근길 지하철에서 쓰러지거나 응급 증상을 보인 시민들을 신속한 대처로 구조한 의료진들의 미담이 뒤늦게 전해져 훈훈함을 안기고 있다.

2일 차 의과학대학교 분당차병원에 따르면 이 병원 간호국 소속 박지연 간호사와 심장내과팀 태지영 임상병리사가 지하철 안팎에서 발생한 위급 상황에 침착하게 대응해 환자들의 생명을 지켰다.

병원 측 설명에 따르면 박지연 간호사는 지난 3월 오후 9시쯤 지하철역에서 갑자기 식은땀을 흘리며 어지럼증을 호소하다 쓰러진 50대 남성을 발견했다. 박 간호사는 망설임 없이 다가가 즉각 심폐소생술(CPR)을 시행했고, 환자는 다행히 의식을 되찾았다.


이후 박 간호사는 환자가 저혈당 상태일 수 있다고 판단해 근처 자판기에서 음료를 뽑아와 혈당을 보충할 수 있도록 도왔다. 안정을 되찾고 무사히 귀가한 이 남성은 지난달 병원 측에 전화를 걸어 “이름도 알지 못하는 간호사의 신속하고 정확한 판단 덕분에 큰 위기를 넘길 수 있었다”며 깊은 감사를 표했다.

태지영 임상병리사 역시 지난 4월 출근길 지하철에서 기지를 발휘했다. 오전 7시쯤 수인분당선 열차 안에서 의식이 혼미해진 채 어지럼증을 겪는 60대 남성을 발견한 태 임상병리사는 즉시 자리를 양보하고 환자의 상태를 살폈다.

그는 환자가 평소 앓고 있는 기저질환과 복용 중인 약물, 현재의 구체적 증상 등을 꼼꼼히 확인한 뒤 신속한 병원 방문을 권했다. 이 남성은 병원을 찾아 부정맥 진단을 받았으며, 조기 발견 덕분에 중증으로 악화하기 전 치료를 시작할 수 있었다.


해당 환자의 아내는 병원에 감사 편지와 사례금을 전하며 “바쁜 출근 시간에도 지나치지 않고 세심하게 살펴준 직원 덕분에 가정을 지킬 수 있었다”고 인사했다. 분당차병원은 전달받은 사례금을 원내 수호천사기금으로 귀속해 형편이 어려운 환자들의 치료비로 사용할 계획이다.

입사한 지 1년이 채 안 된 신규 간호사임에도 능숙하게 대처한 박지연 간호사는 “평소 응급 대응 훈련이 실제 상황에서 큰 도움이 됐다”며 “앞으로도 응급 상황에 신속하고 정확하게 대응해 환자 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

분당차병원은 투철한 직업정신을 보여준 두 직원에게 표창장을 수여할 예정이다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1174
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 한화에어로 대전사업장, 지난해 발전기 무허가 설치로 과태료 200만원
젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연
구미시와 법정 2라운드 이승환 “세금으로 거짓말 값 치르나”
“범죄자한테 에어컨?” 논란에…법무부가 내놓은 설명
1번, 2번, 3번… 훼손 심각 사망자 신원 확인도 어려워
목 조르고 귀 물고… 휴가 군인, 고령 트럭 운전자 폭행
이준석 ‘새치기’ 논란에 “줄 없는데 어떻게 서냐…‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당”
“우리도 이제 ‘잘 버는 아내’ 원한다”… 달라진 일본 남자들[이세계도쿄]
국민일보 신문구독