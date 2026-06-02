경찰, '폭발사고' 한화에어로스페이스 합동감식 돌입

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고의 현장감식을 위해 감식팀이 2일 현장에 진입하고 있다. 김성준 기자

투입 인원은 경찰 15명, 소방 9명, 국립과학수사연구원 2명, 고용노동부 4명, 안전보건공단 4명 등 총 34명이다. 일부 유가족도 감식에 참여한다.