경찰, '폭발사고' 한화에어로스페이스 합동감식 돌입
7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장의 화재 원인 규명을 위해 경찰과 관계당국이 현장감식에 돌입했다.
대전경찰청 과학수사계는 2일 오전 10시부터 소방과 국립과학수사연구원, 고용노동부, 안전보건공단 등과 함께 합동감식을 진행하고 있다.
투입 인원은 경찰 15명, 소방 9명, 국립과학수사연구원 2명, 고용노동부 4명, 안전보건공단 4명 등 총 34명이다. 일부 유가족도 감식에 참여한다.
감식팀은 이날 현장의 화재상태 확인 및 발화부 추정지역 조사, 인화물질 유무와 함께 인체조직 수색을 진행한다는 계획이다.
경찰이 전날 관계당국과 건물의 안전상태를 확인한 결과 건물의 붕괴 가능성은 높지 않은 것으로 파악됐다.
당국은 유가족을 통해 대조군 DNA를 확보, 국과수에 사망자의 신원확인을 요청했다. 부검은 이날 오후 진행될 예정이다.
유승식 대전청 과학수사계장은 “현재 어떠한 가능성도 배제하고 있지 않다. 모든 수집물은 국과수에 정밀 감식을 요청할 것”이라며 “희생자가 많은 만큼 최대한 신속하고 투명하게 감식을 진행하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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