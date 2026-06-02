민선9기 TK신공항 다시 뜰까…공자기금 3000억 재신청
대구시가 ‘대구경북 민군 통합공항’(이하 TK신공항) 추진 동력을 다시 살리기 위해 나섰다. 민선9기 시작과 함께 TK신공항 재추진에 사활을 걸겠다는 각오도 내비쳤다.
대구시는 최근 정부에 TK신공항 건설 사업비 조달을 위한 공공자금관리기금(이하 공자기금) 융자를 다시 신청했다고 2일 밝혔다.
내년도 정부 예산안 반영을 위한 것으로 대구시는 신공항 토지보상비 등으로 약 3000억원 규모의 공자기금을 재정경제부에 융자 신청했다. TK신공항 사업 첫발을 떼기 위한 예산이다. 공자기금 반영 여부는 연말쯤 결정될 전망이다.
대구시는 지난해에도 TK신공항 사업 첫 예산으로 필요한 공자기금 2795억원 융자 등을 신청했지만 올해 예산에 반영되지 않았다. 이에 사실상 사업이 중단된 상태로 2030년 개항 약속도 지키기 어렵게 됐다.
대구시가 융자를 신청한 공자기금은 사업에 필요한 전체 군공항 관련 공자기금(11조5000억원 규모)의 일부로 토지보상과 실시설계 등 사업의 본격적인 시작을 위해 사용할 예산이다.
대구시 관계자는 “지난해 보다 신청 금액이 늘어난 것은 물가상승률 등을 적용했기 때문이다”며 “사용처는 크게 다르지 않다”고 말했다.
대구시는 2023년 4월 TK신공항 특별법 통과 후 민관공동개발사업 특수목적법인(SPC) 구성 방식(군공항 기부대 양여)을 추진하다가 경기 침체로 민간 사업자를 구하기가 어렵게 되자 공자기금 활용으로 사업 방향을 바꿨다. 공자기금은 정부의 돈을 빌려 사업을 시작하고 이후 개발 수익으로 갚는 방식이다. 대구시와 지역 정치권은 공자기금 확보를 위해 노력했지만 정부 교체 등 여러 복잡한 상황이 얽히면서 방향을 잃고 표류하게 됐다.
지역에서는 사업이 더 지연되면 사업 재기가 어려워질 수도 있다는 우려가 나온다. 대구시 내부에서는 민선9기 출범과 함께 TK신공항 사업 재추진에 모든 역량을 쏟아부어야 한다는 분위기가 확산되고 있다. 이에 여야 대구시장 후보들도 가장 중요한 공약 중 하나로 TK신공항을 내세웠다.
대구·경북 시·도민들은 20여년을 끌어온 TK신공항 사업에 피로감을 호소하고 있다. 특히 TK신공항 건설 예정지인 대구 군위·경북 의성 주민들은 재산권 등에 영향을 받으면서 불만이 고조되고 있는 상황이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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