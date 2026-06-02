민선9기 TK신공항 다시 뜰까…공자기금 3000억 재신청

TK신공항 조감도. 대구시 제공

공자기금 반영 여부는 연말쯤 결정될 전망이다.

사업 재기가 어려워질 수도 있다는 우려가 나온다. 대구시 내부에서는

20여년을 끌어온 TK신공항 사업에

피로감을 호소하고 있다. 특히

TK신공항 건설 예정지인 대구 군위·경북 의성 주민들은 재산권 등에 영향을 받으면서 불만이 고조되고 있는 상황이다.