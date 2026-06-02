한국 여자 골프, US여자오픈서 ‘통산 12승 합작’ 도전…‘선봉장’ 김효주 등 23명 출전

지난달 10일 경기도 용인시 수원CC 뉴코스에서 열린 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 우승한 김효주. 그는 4일(현지시간) 시작되는 US여자오픈에서 시즌 3승 사냥에 나선다.KLPGA

김효주 외에 LPGA 투어에서 뛰는 한국 선수로는 최혜진, 황유민, 전인지, 임진희, 김아림, 박성현, 양희영, 윤이나, 김세영, 고진영, 이미향, 이소미, 이정은, 강민지가 올해 US여자오픈 출전 명단에 이름을 올렸다.

LPGA투어에서 시즌 3승을 거두며 여자 골프 세계 1위 자리를 되찾은 넬리 코다(미국)는 시즌 첫 메이저 셰브론 챔피언십에 이어 메이저 대회 2연승 사냥에 나선다.