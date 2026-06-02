제주지방노동위원장에 김상용 노동부 부이사관 임명
제주도가 김상용(57·사진) 고용노동부 부이사관을 신임 제주지방노동위원회 위원장으로 2일 임명했다.
제주 출신인 김 위원장은 행정고시 40회로 중부지방고용노동청 강원지청장, 서울·부산고용센터소장, 청년취업지원과장 등을 거쳤다.
주중국대사관 고용노동관과 사회통합위원회 파견 근무를 통해 현장 노동행정 경험을 쌓으며 노사관계 안정과 고용 활성화 분야에서 전문성을 다져왔다.
제주지방노동위원회 위원장은 제주특별법에 따라 중앙노동위원회 위원장이 2명 이상을 추천하면 도지사가 임명한다.
위원장은 노동쟁의 조정·중재, 부당해고와 부당노동행위 구제신청 판정, 노동조합 임시총회 소집권자 지명 의결, 근로조건 심사·중재·해석·권고·자문 업무를 총괄한다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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