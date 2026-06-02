한화 “폭발 위험 적은 공정”…김영훈 노동장관 “그런 현장은 없어”
김영훈 고용노동부 장관이 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고와 관련해 “무기 만드는 곳에 덜 위험한 현장은 없다”고 밝혔다.
김 장관은 2일 자신의 엑스에 “기관사 시절 ‘스쳐도 중상’이란 선배님의 말씀 늘 기억하겠다”며 “작은 실수라도 치명적이기 때문”이라고 밝혔다. 이어 “철저한 조사를 통해 산자의 도리를 다하겠다”고 강조했다.
김 장관의 이 같은 발언은 전날 한화 측이 브리핑에서 사고가 난 세척 공정에 대해 “사고 공정은 당초 폭발 위험이 크지 않다고 인지했던 사안”이라고 설명한 데 대한 지적으로 풀이된다.
한화 노조는 즉각 반발했다. 허록 한화에어로스페이스 노조위원장은 “어디가 위험하다, 덜 위험하다는 것은 없다. 다 위험하다”고 말했다.
정부는 사고 원인 조사에 속도를 내고 있다.
노동부에 따르면 이날 오전 10시부터 국립과학수사연구원과 노동부, 산업안전보건공단 등 관계기관이 합동 정밀 현장 감식에 착수했다. 김 장관도 현장 감식에 참여했다.
이에 앞서 김 장관은 이날 오전 8시 40분 중앙산업재해수습본부 2차 회의를 주재했다.
이 자리에서 김 장관은 합동감식의 안전한 진행과 사고 원인 규명을 주문하고, 감식 결과에 따라 재해 예방을 위한 후속 조치를 마련할 것을 지시했다.
또 이번 사고가 중대재해처벌법 적용 대상인 중대산업재해인 만큼 산업안전보건법·중대재해처벌법 위반 여부를 신속하고 엄정하게 수사하고, 위법 사항이 확인될 경우 엄중 조치할 것을 주문했다.
아울러 최근 방산업계 계약 물량 증가와 전날 SK하이닉스 불산 누출 사고 등을 고려해 반도체·방산업체를 중심으로 긴급 안전점검을 실시하도록 했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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