우도에서 한라산까지… 제주도, 공공와이파이 고도화
부속섬에서 한라산까지 공공와이파이 고도화 작업이 추진된다.
제주도는 현재 6115개인 공공와이파이를 올해 말까지 6300개로 확대하는 사업을 진행한다고 2일 밝혔다. 주요 설치 구역은 골목형 상점가와 공공체육관, 공공도서관 등으로 185곳이다.
또한 설치 후 5년 이상 지난 노후 장비 395개를 최신 장비로 교체해 통신 품질도 개선할 계획이다. 우도 10곳, 추자도 12곳, 한라산 윗세오름 3곳 등에 대해서도 장비 교체가 이뤄진다.
새롭게 설치·교체되는 장비는 기존 100Mbps에서 최대 400Mbps까지 속도를 높여 더 빠른 접속 환경을 제공한다. 다수 이용자가 동시에 접속해도 안정적인 통신 품질을 확보해 도민과 관광객의 편의가 향상될 것으로 기대된다.
공공와이파이 인프라를 활용한 대민서비스도 확대하고 있다.
‘제주 아이오티(JEJU IoT)’ 앱을 통해 한라산 등정 인증서 모바일 발급 서비스, 동문시장‧매일올레시장 상가 정보 등을 제공하고 있다.
올해부터는 ‘주변 공공와이파이 찾기 서비스’를 도입해, 이용자가 100m 이내에 접근하면 푸시 알림으로 설치 위치를 안내받을 수 있다.
제주도는 2017년부터 공공와이파이 구축사업을 추진하고 있다.
2020년부터는 한라산 백록담 일대, 성산일출봉, 도항선, 부속섬 등 주요 관광지에도 설치를 확대했다. 현재 6115개 가운데 4136개는 제주도가, 1979개는 과학기술정보통신부가 구축했다.
도 관계자는 “도민과 관광객이 보다 빠르고 편리하게 공공와이파이를 이용할 수 있도록 기반시설을 지속적으로 확충하고 있다”며 “이용자 중심의 디지털 공공서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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