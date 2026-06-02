구리 값 오르자 수도계량기 털렸다… 日서 절도 기승
구리 가격이 인공지능(AI) 열풍에 올라타 급등하자 일본에서 공동주택 수도계량기를 훔치는 범죄가 크게 늘어난 것으로 보고됐다. 계량기 주성분이 구리와 주석의 합금인 청동이라는 점을 노린 것이다.
2일 니혼게이자이신문 등 일본 매체에 따르면 지난 4월 18일 도쿄 마치다시의 한 공공임대주택에서 수도계량기 10개, 인근 단지에서 21개가 사라졌다. 피해 금액은 14만엔(약 132만원)을 넘는 것으로 추산됐다.
유사 사례는 최근 각지에서 관측된다. 가나가와현에서는 올해 들어서만 지난 4월까지 455건의 도난 피해 신고가 접수, 지난해 1년간의 신고(228건)를 크게 초과했다. 야마구치현 시모노세키시에서는 고물로 처분하기 위해 정수장에 보관 중이던 폐계량기 1300여개가 사라졌다.
이같은 절도 행각이 부쩍 늘어난 이유로는 크게 오른 구리 가격이 꼽힌다. 일본 JX금속은 지난달 구리 거래 기준가를 전년 동월 대비 57% 급등한 1t당 231만엔으로 인상했다.
구리 가격 상승은 비단 일본만의 일이 아니다. 세계적으로 AI 데이터센터 등 전력 수요가 급등하면서 전선 등 전력 인프라에 필요한 구리 가격도 오름세다.
한국비철금속협회에 따르면 1일 기준 런던금속거래소(LME)에서 구리는 1톤당 1만3819달러에 거래됐다. 지난해 6월 2일의 9655달러에서 1년 새 43%가량 뛰어오른 것이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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